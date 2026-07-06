Messenger-Nutzung in Österreich nimmt zu

Die Nutzung internetbasierter Kommunikationsdienste in Österreich hat 2025 weiter zugenommen. Wie aus dem aktuellen Internet Monitor der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) hervorgeht, wurden im vergangenen Jahr 102,4 Milliarden Chatnachrichten versendet. Das sind 2,9 Milliarden mehr als 2024 und 7,9 Milliarden mehr als 2023. Auch die Sprachkommunikation über Messenger-Dienste legte weiter zu. Im Jahr 2025 wurden insgesamt 33,7 Milliarden Minuten über entsprechende Anwendungen telefoniert. Der Anstieg fiel allerdings deutlich geringer aus als bei den Chatnachrichten.

E-Mail-Aufkommen nimmt ebenfalls zu

Neben Messenger-Diensten verzeichnete auch die E-Mail-Kommunikation ein Wachstum. Laut RTR stieg die Zahl der versendeten E-Mails von 4,1 Milliarden im Jahr 2024 auf rund 4,6 Milliarden im Jahr 2025.

Höhere Bandbreiten bei Festnetzanschlüssen

Der steigende Datenverbrauch wirkt sich auch auf den Ausbau der Breitbandinfrastruktur aus. Nach Angaben der RTR können inzwischen 37,8 Prozent der Festnetz-Breitbandanschlüsse mit Bandbreiten von mehr als 1 Gbit/s angeboten werden. Fast drei Viertel aller Anschlüsse verfügen über Bandbreiten von mindestens 100 Mbit/s. „Der permanente Anstieg des verbrauchten Datenvolumens erfordert Internetanschlüsse mit immer höheren Bandbreiten“, erklärt RTR-Geschäftsführer Klaus M. Steinmaurer, der für den Fachbereich Telekommunikation und Post verantwortlich ist.

(PA/red)