Mehr Football: RTL macht ernst mit der NFL

Football ist längst kein US‑Exot mehr. Spätestens seit der Super Bowl regelmäßig Millionen Zuschauer in Deutschland und Österreich vor die Bildschirme lockt, gilt der Sport als ernstzunehmender Quotenfaktor. In Österreich trägt auch die lange Tradition lokaler Teams – etwa der Vienna Vikings oder der Swarco Raiders Tirol – dazu bei, dass das Spiel mit Helm und Schulterpolster eine treue Fangemeinde hat. Für RTL ist diese Entwicklung strategisch bedeutsam: Der Sender positioniert sich nicht nur als Übertragungsplattform, sondern als Heimat für die gesamte Football‑Community.

Von der Nische zur Prime Time

American Football unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von klassischen europäischen Sportarten. Ein NFL‑Spiel ist taktisch geprägt, in Phasen unterteilt und wird immer wieder von Auszeiten, Strategiegesprächen und spektakulären Einzelaktionen unterbrochen. Das macht den Sport nicht nur zu einem visuellen Ereignis, sondern auch zu einem Storytelling‑Format: Spielerkarrieren, Trainerentscheidungen und Teamrivalitäten sind fester Bestandteil des Erlebnisses.

RTL hat diesen narrativen Charakter früh erkannt und setzt deshalb nicht allein auf Spielübertragungen, sondern auf ein umfassendes Rahmenprogramm. Zum Start der neuen Regular Season am 5. September wird der „NFL Gameday“ ausgeweitet. Schon um 18:15 Uhr startet auf NITRO das neue Talk‑Format „Guten Abend Football“ – eine Live‑Sendung, in der Experten, Moderatoren und Gäste den Spieltag einleiten, Hintergründe liefern und Fanfragen aufgreifen.

Live-Spiele auch im Streaming

Direkt im Anschluss folgen die Live‑Spiele um 19:00 Uhr und 22:00 Uhr bei RTL oder NITRO. RTL+ ergänzt das Angebot mit einem weiteren Parallelspiel um 19:00 Uhr. Damit deckt RTL alle Hauptzeiten ab, in denen NFL‑Fans in Deutschland typischerweise einschalten – vom frühen Abend bis tief in die Nacht.

Die erste Woche zeigt, wie ernst es RTL meint:

Las Vegas Raiders at New England Patriots (7.9., 19:00 Uhr, NITRO) – Moderation Jana Wosnitza, mit Patrick Esume und Björn Werner

(7.9., 19:00 Uhr, NITRO) – Moderation Jana Wosnitza, mit Patrick Esume und Björn Werner San Francisco 49ers at Seattle Seahawks (7.9., 22:05 Uhr, NITRO) – Moderation Jana Wosnitza, mit Jan Stecker und Kasim Edebali

(7.9., 22:05 Uhr, NITRO) – Moderation Jana Wosnitza, mit Jan Stecker und Kasim Edebali Cincinnati Bengals at Cleveland Browns (7.9., 19:00 Uhr, RTL+) – Mit Community‑Host Christian Schulz, Kommentator Frederick Schulz und Experte Adrian Franke

Schon zuvor, zum Season Opener am 5. September, setzt RTL auf große Namen:

Dallas Cowboys at Philadelphia Eagles – Moderation Jana Wosnitza, mit Jan Stecker, Björn Werner und Markus Kuhn live aus den USA

RTL als Football-Marke

Für RTL ist die NFL nicht nur ein weiteres Übertragungsrecht – sie ist Teil einer strategischen Markenbildung. Der Sender nutzt die emotionale Bindung der Fans, um seine Plattformen zu vernetzen: Free‑TV, NITRO, Streaming via RTL+, Social Media und Event‑Begleitung. So entsteht eine crossmediale Präsenz, die Football in Deutschland auf ein neues Niveau heben soll.

Mit diesem Mix aus Live‑Übertragungen, Expertendiskussionen und digitalen Formaten will RTL die NFL‑Community nicht nur bedienen, sondern aktiv ausbauen. Spätestens mit dem Kick‑off im September wird klar: Football im deutschen Free‑TV macht ernst.

(PA/red)