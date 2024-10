Mediaplus Austria: Artes wird General Managerin

Lena Artes (28) hat vor sieben Jahren ihre Karriere als Praktikantin bei Mediaplus Austria begonnen und avancierte mit Juli 2024 zur General Managerin. Bereits seit 2021 hat die gebürtige Wienerin das Digitalportfolio der Agentur als Group Head Digital Consulting & Planning sowie Member of the Management Board maßgeblich mitgestaltet. Auszeichnungen, wie das iab webAD Nachwuchstalent des Jahres 2021, unterstreichen ihr Können. Ihr Wissen gibt sie als Lektorin an der Fachhochschule St. Pölten im Masterstudium Digital Marketing & Kommunikation weiter.

Digitalkompetenz im Fokus

„Bei Mediaplus Austria haben wir ein Team, das sich menschlich und fachlich sehr schätzt. Umso stolzer sind wir, wenn Talente, die ihre Karriere bei uns begonnen haben, strategische Schlüsselpositionen einnehmen. Lena Artes hat mit ihrer positiven Energie und Zielorientierung bereits in den letzten Jahren die Agentur aktiv geprägt und wird sie in ihrer neuen Rolle auf das nächste Level bei Digitalkompetenz und Innovation heben“, so Bernhard Redl und Ronnie Hochmayer, Managing Partner bei Mediaplus Austria, unisono.

Realtime-Kommunikation und KI

In ihrer neuen Rolle verantwortet die Kommunikationsexpertin die Weiterentwicklung des digitalen Leistungsportfolios, die Stärkung der Kunden- und Marktbeziehungen sowie den organisatorischen Ausbau der Agentur. „Die Zeiten für Media- und Kommunikationsagenturen sind heute so spannend wie nie. Realtime-Kommunikation und der Effizienzturbo Artificial Intelligence werden die Zukunft prägen. Mein Ziel ist, dass Mediaplus Austria weiter ganz vorne mitspielt“, so Lena Artes.