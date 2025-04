Kronen Zeitung bleibt Reichweiten-Königin

Die aktuelle Media-Analyse 2024 bringt eine methodische Neuerung: Erstmals fließen auch Newsletter in die „CrossMediaReach+“ ein, die sich aus Print-, E-Paper- und Online-Nutzung zusammensetzt. Laut der am Donnerstag veröffentlichten Daten kommen täglich 62,1 Prozent der österreichischen Bevölkerung ab 14 Jahren – das entspricht rund 4,82 Millionen Menschen – mit einem Tageszeitungsangebot in Berührung. Unangefochtener Spitzenreiter bleibt die „Kronen Zeitung“ mit mehr als zwei Millionen täglichen Kontakten.

Reichweitenvergleich Tageszeitungen

Titel CrossMediaReach+

(Print, Online, Newsletter) Reichweite Print (+E-Paper) Kronen Zeitung 28,3 % (2,20 Mio.) 21,9 % (1,70 Mio.) Heute 14,8 % (1,15 Mio.) 9,3 % (720.000) Der Standard 11,9 % (921.000) 6,9 % (535.000) Österreich/oe24 11,6 % (897.000) 7,4 % (575.000) Kleine Zeitung 11,1 % (860.000) 7,9 % (614.000) Kurier 8,2 % (637.000) 5,5 % (427.000) OÖ Nachrichten 6,6 % (514.000) 4,6 % (357.000) Die Presse 5,3 % (410.000) 3,6 % (281.000) Tiroler Tageszeitung 4,6 % (359.000) 3,4 % (261.000) Salzburger Nachrichten 3,9 % (305.000) 2,9 % (224.000) Vorarlberger Nachrichten 3,5 % (269.000) 1,9 % (147.000) Neue Vorarlberger Tageszeitung – 0,5 % (40.000)

Wochen- und Monatstitel mit starker Reichweite

Bei Wochen- und Monatstiteln dominiert „Mein Bezirk“ aus dem RMA-Verbund mit einer beeindruckenden CrossMediaReach (exkl. Newsletter) von 45,1 Prozent – das entspricht etwa 3,5 Millionen Menschen. Auch „Servus in Stadt & Land“ erreicht mit 1,18 Millionen Leser:innen (15,2 Prozent) ein beachtliches Niveau.

Titel CrossMediaReach+

(Print, Online, Newsletter) Reichweite Print (+E-Paper) Regionalmedien Austria (RMA) – 38,3 % (2,97 Mio.) NÖN 9,2 % (717.000) 5,8 % (454.000) profil 4,8 % (372.000) 3,1 % (238.000) Falter 5,6 % (432.000) 3,5 % (270.000) News – 2,6 % (203.000) Trend Premium – 1,2 % (97.000) Servus in Stadt & Land 15,2 % (1,18 Mio.) 10,5 % (812.000) Die ganze Woche – 7,8 % (604.000) The Red Bulletin – 6,5 % (501.000) Gusto – 5,2 % (407.000) TV-Media – 5,8 % (454.000) Woman – 3,7 % (285.000) Frisch gekocht – 17,4 % (1,35 Mio.)

Mediennutzung bleibt stark

Die Media-Analyse 2024 zeigt deutlich: Gedruckte Zeitungen allein reichen nicht mehr aus – wer heute relevante Reichweiten erzielen will, muss auf ein Zusammenspiel aus Print, Online und Newsletter setzen. Medienmarken, die ihre Inhalte plattformübergreifend verbreiten, sichern sich Sichtbarkeit und Marktanteile. Für Werbekunden und Mediaplaner bedeutet das: Ohne digitale Ergänzung verliert selbst die stärkste Zeitung an Schlagkraft.

(APA/red)