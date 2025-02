Martin Thür verabschiedet sich aus privaten Gründen

Martin Thür nimmt sich eine berufliche Auszeit und verabschiedet sich aus privaten Gründen für mehrere Monate vom Nachrichtengeschäft. Wie der ORF in einer Aussendung bekanntgab, kehrt der erfahrene „ZiB 2“-Moderator am 1. Oktober 2025 wieder auf den Bildschirm zurück. Bis zu seiner Rückkehr übernehmen die Moderation der „ZiB 2“ die versierten Kollegen Marie-Claire Zimmermann und Stefan Lenglinger.

Online-Krone ließ Details aufblitzen

In der Online-Krone schien das Geheimnis um Thürs Auszeit kurzzeitig gelüftet. Ein Google-Screenshot von 13:51 Uhr zeigt, dass im Snippet eine Begründung zu finden war. Ein Klick auf den Artikel enthüllte jedoch keine der genannten Details.

Bildungskarenz als Hintergrund

Der ORF betont jedenfalls den Wunsch, Thürs Privatsphäre zu respektieren. Auf Nachfrage bei der Pressestelle wurde keine Auskunft darüber gegeben, ob Thür sich während seiner Abwesenheit anderen Aufgaben im ORF widmet, Urlaub nimmt, dienstfrei gestellt wurde oder in Karenz geht. Ein ORF Top-Insider deutet jedoch an, dass Thür möglicherweise Bildungskarenz in Anspruch genommen hat – ein Modell, das es ermöglicht, sich weiterzubilden oder neue Kompetenzen zu erwerben, während man vorübergehend aus dem Job aussteigt. Dieser Schritt soll bereits seit Längerem geplant gewesen sein. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es allerdings nicht.

Routiniers am „ZiB 2“-Pult

Für die Zeit seiner Abwesenheit ist die „ZiB 2“ bestens aufgestellt: Marie-Claire Zimmermann und Stefan Lenglinger, die beide schon reichlich Erfahrung in der „ZiB 2“ gesammelt haben, führen durch die Sendung. Zimmermann hat bereits 2022 erfolgreich Margit Laufer während deren Karenz vertreten und ist seitdem regelmäßig als Host der Spätnachrichtensendung zu sehen. Auch Lenglinger ist für die Zuseher kein Unbekannter: Der Moderator der Kurz-„ZiB“-Ausgaben und des „ZiB Flash“ hat schon im Sommer 2024 die „ZiB 2“ moderiert.

ORF-Chefredakteur Johannes Bruckenberger zeigt sich überzeugt: „Marie-Claire Zimmermann und Stefan Lenglinger gehören zu den Besten ihrer Zunft. Gemeinsam mit Armin Wolf und Margit Laufer ist die ‚ZiB 2‘ auch in den kommenden Monaten hervorragend aufgestellt.“

Thürs Rückkehr im Oktober

Martin Thür wird am 1. Oktober 2025 wieder ins „ZiB 2“-Studio zurückkehren. Die genauen Pläne, was ihn in den kommenden Monaten beschäftigt, bleiben sein persönliches Geheimnis. Klar ist jedoch, dass der erfahrene Journalist nach seiner Auszeit wieder zu den Top-Stimmen im ORF gehören wird.

