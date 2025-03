Marketingagenda für Österreich: Aufholen bei KI

Die Digitalisierung hat das Marketing grundlegend verändert – und Künstliche Intelligenz (KI) wird in den kommenden Jahren eine noch entscheidendere Rolle spielen. Das wurde auch bei der Vorstellung der “European Marketing Agenda 2025” Studienbroschüre im Rahmen einer Veranstaltung des Marketing Club Österreich (MCÖ) deutlich. Die Studie der EMC, die auf der Befragung von über 1.000 Marketing-Entscheidern aus ganz Europa basiert, zeigt: Während in anderen Ländern KI bereits ein integraler Bestandteil der Marketingstrategie ist, besteht in Österreich anscheinend noch Nachholbedarf. Was es braucht? Eine Marketingagenda.

Österreich bleibt zurück

Die Ergebnisse der European Marketing Agenda 2025 verdeutlichen: In Märkten wie Deutschland, Großbritannien und Skandinavien setzen Unternehmen verstärkt auf KI-gestützte Technologien – von datengetriebenen Kampagnen bis hin zur Automatisierung von Prozessen. In Österreich hingegen ist der Einsatz von KI noch nicht flächendeckend etabliert. Viele Unternehmen zögern bei Investitionen oder kämpfen mit fehlendem Know-how.

Besonders auffällig:

Während in Westeuropa bereits über 60 % der Unternehmen KI für personalisierte Marketingmaßnahmen nutzen, liegt dieser Wert in Österreich deutlich niedriger.

Der Einsatz von KI für datengetriebene Entscheidungen und Analysen ist hierzulande noch ausbaufähig – oft fehlt es an der Integration in bestehende Systeme.

Fehlendes Fachwissen hemmt die Implementierung: In Österreich mangelt es an spezialisierten Fachkräften, die KI-Projekte im Marketing vorantreiben können.

Erkenntnisse und Diskussionen

Im Rahmen der Veranstaltung wurden die Studienergebnisse ausführlich diskutiert. Branchenexperten und Marketingverantwortliche aus Österreich tauschten sich darüber aus, welche Hürden es zu überwinden gilt und wie KI erfolgreich in Unternehmen integriert werden kann.

Besonders betont wurde, dass KI nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu sehen ist. Denn KI kann Marketingverantwortliche gezielt entlasten, indem sie Routineaufgaben übernimmt und datengetriebene Entscheidungen optimiert – ohne dabei Arbeitsplätze zu gefährden.

Chancen für die Marketingbranche

Trotz des aktuellen Rückstands gibt es viel Potenzial, diesen aufzuholen. Unternehmen, die frühzeitig in KI-Technologien investieren, können sich Wettbewerbsvorteile sichern. Denn KI bietet zahlreiche Möglichkeiten, die weit über Automatisierung hinausgehen:

Bessere Zielgruppenansprache durch datenbasierte Analysen

Personalisierte Kundenkommunikation in Echtzeit

Optimierung von Werbekampagnen durch KI-gestützte Algorithmen

Effizientere Marktanalysen für bessere strategische Entscheidungen

Wer sich in Netzwerken bewegt, ist dem Wettbewerb oft einen Schritt voraus. Die Veranstaltung des Marketing Club Österreich machte einmal mehr deutlich: Wer den Anschluss nicht verlieren will, sollte KI als festen Bestandteil der Marketingstrategie etablieren. Österreich wäre gut beraten, den Rückstand aufzuholen. Doch dafür sind Investitionen, Know-how und der Mut zur digitalen Transformation gefragt.

Gut, dass es dafür eine klare Marketingagenda gibt – inklusive passender Veranstaltungen, Expertenkontakte und Orientierungshilfen. Und wer weiß am besten, wo diese zu finden sind? Natürlich der MCÖ.

(PA/red)