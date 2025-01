Marketing Services zum Stundensatz von Astrid Köberl

Astrid Köberl hat ein Beratungsangebot entwickelt, das gerade für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Ein-Personen-Unternehmen attraktiv sein dürfte: Ihre „Marketing Sprechstunde“. Das Konzept ist einfach und flexibel zugleich. Statt langfristige Verträge oder teure Agenturleistungen in Anspruch nehmen zu müssen, können Unternehmen bei Köberl Marketingberatung nach Bedarf buchen – stundenweise, ohne Verpflichtung und mit klarem Fokus auf konkrete Lösungen.

Ein flexibles Angebot für viele Bedürfnisse

In der „Marketing Sprechstunde“ stehen die individuellen Anliegen der Kund:innen im Mittelpunkt. Ob es um strategische Planung, die Optimierung von Social-Media-Aktivitäten oder um Hilfe bei der Content-Erstellung geht – die Dienstleistungen von Astrid Köberl decken ein breites Spektrum ab. Dabei wird jedes Gespräch im Vorfeld klar definiert: Welche Herausforderungen sollen gelöst werden? Welche Tools oder Plattformen kommen infrage? Und wie kann das Wissen so vermittelt werden, dass es für die Kunden direkt anwendbar bleibt?

Angebot: Statt umfassende Kampagnen vorzubereiten oder komplette Marketingstrukturen umzubauen, bietet Köberl gezielte, an den jeweiligen Bedarf (sprich Budget) angepasste Unterstützung. Dieses Modell würde sich besonders für Unternehmer eignen, die punktuell Expertise benötigen oder ihr Marketing selbst umsetzen, aber nicht auf den Rat einer Fachperson verzichten wollen und leisten können.

Beratungsangebot ohne Verpflichtungen

Der Kern des Modells liegt in der Freiwilligkeit. Unternehmen buchen nur dann, wenn sie tatsächlich Bedarf sehen, und können selbst entscheiden, wie viele Stunden sie investieren möchten. Dies macht die „Marketing Sprechstunde“ nicht nur kostentransparent, sondern auch ideal für all jene, die sich keine großen Budgets für externe Dienstleister leisten können. Dieser Ansatz sei zeitgemäß und spreche vor allem Unternehmen an, die Flexibilität und Planbarkeit schätzen, so Köberl.

Der Pitch unter der Lupe

Astrid Köberl positioniert sich bewusst mit dem Schlagwort der „Freiwilligkeit“. Ihr Angebot ist stundenweise, ohne Vertragsbindung und gezielt auf die Bedürfnisse ihrer Kund:innen zugeschnitten. Das klingt attraktiv – vor allem für kleinere Unternehmen, die häufig mit limitierten Ressourcen arbeiten. Aber wie kontrastiert das zu anderen Agenturmodellen? Für Kunden, die keine Lust auf Paketlösungen oder jährliche Verträge haben, mag das durchaus einen Unterschied machen.

Fachwissen mit persönlicher Note

Astrid Köberl verbindet akademisches Wissen mit praktischer Erfahrung. Mit einem Bachelor in Produktmarketing und Projektmanagement sowie einem Master in Konsumentenforschung bringt sie fundierte Expertise mit. Ihre beruflichen Stationen – unter anderem in der Marktforschung und als Marketing-Leiterin für ein Nachhaltigkeitslabel – haben ihren Blick für die Herausforderungen der Branche geschärft. Als Gründerin des Wiener Backsalons kennt sie zudem die Anforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen aus erster Hand. Dieses breite Know-how macht ihre „Marketing Sprechstunde“ zu einer praxisnahen und lösungsorientierten Beratungsoption für Unternehmen.

(PA/red)