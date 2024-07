Magenta mit neuem Pressesprecher

Der geborene Deutsche ist seit Anfang 2022 für das Unternehmen tätig, zuletzt als PR Manager für den Glasfaserausbau. Er studierte Wirtschaftskommunikation in Berlin. Nach seinem Abschluss arbeitete er für Idealo und Lilienthal Berlin.

„Paul geht mit viel Schwung und neuen Ideen an seine Projekte heran. Er hat in der Kommunikation rund um den Glasfaserausbau Akzente gesetzt, indem er die angestaubte Spatenstichkommunikation mit kreativen Ansätzen neu definiert hat“, so Magenta-Unternehmenssprecher Christian Traunwieser zur Personalie.