Magenta begleitet Fußball-WM mit drei Zusatzkanälen

Magenta TV wird in Österreich alle 104 Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 übertragen. Die Partien sollen durchgehend in UHD-Qualität verfügbar sein. Ergänzt wird das Angebot während des Turniers um drei zusätzliche Kanäle, die vom deutschen Senderbetreiber Thinxpool bereitgestellt werden. Hintergrund ist die enge Zusammenarbeit mit der Deutsche Telekom, deren MagentaTV-Plattform Inhalte und Produktion liefert. Teile des Programms, darunter ausgewählte Spiele, werden exklusiv im Rahmen dieses Angebots gezeigt.

Drei zusätzliche Kanäle

Während des Turniers erweitert Magenta TV sein Programm um drei spezialisierte Fußballkanäle. Der Kanal „Fußball TV 1“ dient als Hauptprogramm mit klassischen Live-Übertragungen und Kommentaren. „Fußball TV 2“ setzt auf alternative Perspektiven, darunter Taktik-Feeds und datenbasierte Analysen. „Fußball TV 3“ ist als wechselnd gestalteter Kanal konzipiert, der Inhalte mit Prominenten und Experten bieten soll. Ein Schwerpunkt liegt zudem auf den letzten Gruppenspieltagen: Diese werden in Konferenzschaltungen übertragen, sodass mehrere Spiele parallel verfolgt werden können.

Prominentes Expertenteam

Für die Berichterstattung greift die Produktion auf ein internationales Expertenteam zurück. Dazu gehören unter anderem der deutsche Nationalspieler Thomas Müller, sein ehemaliger Teamkollege Mats Hummels sowie Trainer Jürgen Klopp. Ergänzt wird das Team durch Moderator Johannes B. Kerner, Moderatorin Laura Wontorra, die ehemalige Nationalspielerin Tabea Kemme und Kommentator Wolff Fuss.

Morgenformat „Breakfast Club“

Neben den Live-Übertragungen ist auch ein tägliches Begleitformat geplant. Der „Breakfast Club“ soll in den Morgenstunden eine Zusammenfassung der Spiele der Nacht liefern und einen Überblick über das Turniergeschehen geben. Damit reagiert der Anbieter auch auf die Zeitverschiebung der Austragungsorte, durch die viele Spiele aus österreichischer Sicht nachts stattfinden. Die zusätzlichen WM-Kanäle werden für bestehende Kunden vor Turnierbeginn freigeschaltet. Auch Neukunden erhalten automatisch Zugriff auf das Angebot. Eine zentrale Funktion ist die Möglichkeit, Spiele zeitversetzt abzurufen.

(PA/red)