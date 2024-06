Löwen-Tagebuch, 2. Tag

15.000 Delegierte aus 90 Ländern stürmen die Croisette. Vor der Gutter Bar wird um Mitternacht der Verkehr von der Polizei umgeleitet. Zu viele Menschen auf der Straße. Dazwischen: nicht zu übersehen: Werbeflächen mit allen bekannten Playern der Branche: Google, Meta, X, TikTok, WPP, IPG, PWC… um nur einige große Namen zu nennen.

Aber auch alle großen Kundenmarken sind da. Jeder der was zu sagen hat und mitspielen will ist dabei. Das Cannes Lions Festival of Creativity ist die größte Branchenmesse der Welt. Manche Marken haben ganze Hotels belegt, und bespielen den ganzen Tag mit Veranstaltungen. Andere einen ganzen Strand, Beachparty inklusive. Und der Yachthafen ist sowieso zur Gänze verkauft. Dazwischen gebrandete Pavillons und Beachflags. Wer irgendwo rein will, muss natürlich seinen Festival Pass um den Hals haben, sein Wristband abgeholt haben und auf der Liste stehen. Die Securities machen keine Ausnahmen!

Das Cannes Lions Festival ist ein Ort der Inspiration aber auch die beste Gelegenheit zum Netzwerken. Alle internationalen Agenturen sind vor Ort und nutzen die Chance für einen persönlichen Austausch und Diskussionen über alle aktuellen Themen. Es wird viel geredet und geschwurbelt. Jeder weiß am besten, wie es geht. Analysiert man die Keynotes und Workshops dann kann man feststellen: die Themen teilen sich zu einem Drittel in Creativity, Ai und DIE. Chancen oder Irrweg. Die Branche ist orientierungslos.

Aber alle sind sich einig: Only Creativity drives results.

Dieter Pivrnec, CCO & Managing Partner GGK Mullenlowe