Voice-KI – automatisierten Journalismus

Die Digitalisierung verändert auch den Sportjournalismus. Das österreichische Portal Ligaportal.at hat dafür nun eine eigene Voice-KI entwickelt, die Interviews mit Trainern und Vereinsverantwortlichen führt und daraus automatisch Spielberichte erstellt. Damit sollen deutlich mehr Partien aus dem Amateurfußball journalistisch begleitet werden.

Hintergrund ist die große Zahl an Spielen im österreichischen Amateurfußball. Laut Ligaportal finden an einem Wochenende rund 1.200 Kampfmannschaftsspiele statt. Für jede Partie einen Bericht zu verfassen war bisher mit erheblichem personellen Aufwand verbunden. Die neue Technologie soll diese Aufgabe nun automatisiert übernehmen.

Das System funktioniert folgendermaßen: Trainer oder Vereinsvertreter erhalten zunächst eine Nachricht über WhatsApp, in der ein Termin für das Interview vorgeschlagen wird. Dabei kann auch die gewünschte Sprache ausgewählt werden. Neben Deutsch unterstützt das System bereits mehrere weitere Sprachen wie Englisch, Italienisch, Französisch, Kroatisch, Tschechisch, Türkisch und Ungarisch.

Zum vereinbarten Zeitpunkt ruft die KI automatisch an und führt ein Gespräch ähnlich wie ein Reporterinterview. Sie stellt Fragen zum Spielverlauf, reagiert auf Antworten und führt strukturiert durch das Gespräch. Anschließend wird das Interview analysiert und in wenigen Minuten zu einem vollständigen Spielbericht mit Zitaten verarbeitet.

Die interviewte Person erhält danach einen geschützten Link, über den sie den Text vor der Veröffentlichung prüfen und bei Bedarf anpassen kann. Dieses sogenannte „Human-in-the-Loop“-Prinzip soll sicherstellen, dass die Inhalte korrekt bleiben und redaktionelle Qualität gewährleistet ist.

Erste Tests starteten bereits im Herbst 2025 in mehreren Bundesländern. Dabei wurden laut Ligaportal aus rund 400 Spielen mehr als 360 Berichte mit Zitaten veröffentlicht. Ab März 2026 soll das System österreichweit eingesetzt werden.

Nach Angaben des Unternehmens kann die Voice-KI künftig bis zu 1.000 Spiele pro Wochenende verarbeiten und zahlreiche Telefoninterviews gleichzeitig führen. Dadurch sollen mehr Vereine, Spieler und Spiele medial sichtbar werden.

Auch aus der Branche kommt Unterstützung für das Projekt. Vertreter des Medienunternehmens Styria Media Group, zu dem Ligaportal mehrheitlich gehört, sehen darin einen wichtigen Schritt für die Berichterstattung über den Amateurfußball. Die Technologie könne helfen, mehr Geschichten aus dem regionalen Fußball sichtbar zu machen und die journalistische Produktion deutlich zu steigern.

Mehrere Trainer, die das System bereits getestet haben, berichten, dass die Gespräche mit der KI überraschend natürlich verlaufen. Nach einer kurzen Eingewöhnung sei das Interview einfach zu führen, und die daraus entstehenden Berichte würden sich ähnlich lesen wie klassische journalistische Texte.

Mit der Einführung der Voice-KI setzt Ligaportal damit auf eine Kombination aus Technologie und Redaktion, um die Berichterstattung im Amateurfußball auszubauen und schneller zugänglich zu machen.

APA/Red.