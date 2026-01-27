Liebesg’schichten nun auch im Podcast-Ableger

Der ORF erweitert das Markenuniversum der Sendung „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ um ein neues Audioformat. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der TV-Reihe startet am Valentinstag 2026 der Podcast „Liebesg’schichten und Heiratssachen – Der Podcast“.

Konzept und inhaltliche Ausrichtung

Der Podcast unterscheidet sich inhaltlich von der Fernsehsendung. Während im TV-Format Singles bei der Partnersuche begleitet werden, steht im Podcast das Gespräch über Liebe, Beziehungen und persönliche Lebensfragen im Vordergrund. In insgesamt acht wöchentlich erscheinenden Episoden spricht die ORF-Journalistin Nina Horowitz mit prominenten Gästen sowie Fachleuten aus unterschiedlichen Bereichen. Horowitz erklärt dazu: „Hier wird niemand verkuppelt, aber natürlich geht’s auch wieder um die Liebe, um Beziehungen und alles, was dazugehört.“ In den Gesprächen sollen persönliche Erfahrungen ebenso thematisiert werden wie unterschiedliche Sichtweisen auf Partnerschaft und zwischenmenschliche Beziehungen.

Gäste der ersten Staffel

Die erste Folge des Podcasts wird mit dem Kabarettisten Michael Niavarani aufgenommen. Weitere Gäste der ersten Staffel sind unter anderem die Moderatorin Nadja Bernhard, die Scheidungsanwältin Helene Klaar, der Kabarettist Thomas Stipsits, die Psychologin und Paartherapeutin Gerti Senger, die Segelsportlerin Lara Vadlau, der ehemalige Skirennläufer Thomas Sykora sowie der Psychiater Pablo Hagemeyer.

Veröffentlichung und Ausstrahlung

Der Podcast ist ab 14. Februar 2026 auf ORF Sound sowie auf gängigen Podcast-Plattformen abrufbar. Zusätzlich wird die erste Folge am 17. Februar um 23.00 Uhr in ORF 1 ausgestrahlt und steht anschließend auf ORF ON zur Verfügung. Auch die weiteren Episoden sollen jeweils dienstags im Spätabendprogramm von ORF 1 gezeigt werden. Parallel zur Podcast-Premiere arbeitet Nina Horowitz an der Jubiläumsstaffel der Fernsehsendung „Liebesg’schichten und Heiratssachen“. Für die kommende TV-Staffel können sich weiterhin Singles aus ganz Österreich bewerben.

(PA/red)