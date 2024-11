Kurier: Mehrere Wechsel an der Spitze

Weitere personelle Veränderungen stehen am Ende des Jahres 2024 im Kurier-Medienhaus an. Der bisherige Geschäftsführer der Kurier-Digitaltochter k-digital, Martin Gaiger, wird auf eigenen Wunsch per Jahresende aus seiner Funktion ausscheiden. Gaiger hat in den letzten Jahren maßgeblich zum Erfolg aller Kurier-Medien-Plattformen beigetragen und den Kurier zu einem der größten und kommerziell erfolgreichsten Online-Angebote Österreichs ausgebaut. Kurier-Geschäftsführer Richard Grasl: „Ich danke Martin Gaiger für seine Arbeit im KURIER und den Einsatz in den Bereichen Werbevermarktung und technische Weiterentwicklung. Wir trennen uns im besten Einvernehmen.“

Auch in der Kurier-Chefredaktion wird es zu Veränderungen kommen. Die Chefredakteurin der „Freizeit“ und des neuen Gesundheitsmagazin „Leben“, Marlene Auer, wird zur stellvertretenden Chefredakteurin aufrücken, und den gesamten „Softnews“-Bereich im KURIER verantworten. Die „Freizeit“ zählt zu den erfolgreichsten Produkten des Kurier-Medienhauses und wird seit sechs Jahren schon von Auer geführt. Bereits in den letzten Monaten hat sie die redaktionelle Verantwortung und Koordination für die Soft-News-Themen auch im Hauptblatt übernommen. Dazu soll in den nächsten Wochen ein neuer stellvertretender Chefredakteur für den Bereich „Hardnews“ stoßen. Die Stelle wird ausgeschrieben, wobei interne sowie externe Kandidaten dafür in Frage kommen.

Zur den Neuordnungen in der Kurier-Chefredaktion merkt Chefredakteur Martin Gebhart an: „Wir ordnen in der Redaktion die Bereiche Hard-News und Soft-News in der Chefredaktion neu. Für den Soft-News-Bereich ist Marlene Auer, die seit fast 6 Jahren im Kurier in leitender Funktion tätig ist, ab sofort als Chefredakteur-Stellvertreterin zuständig. Für den Hard-News-Bereich werden wir in den kommenden Wochen eine Personalentscheidung bekanntgeben. Gert Korentschnig bleibt als stellvertretender Chefredakteur meine direkte Vertretung im Tagesgeschäft und ist insbesondere für die wichtige und reichweitenstarke Sonntagsausgabe hauptverantwortlich.“