Generationswechsel in der Chefetage von Degn Film

Die renommierte Filmproduktionsfirma Degn Film, eine der größten privaten Filmproduzenten Österreichs, vollzieht zum 50-jährigen Firmenjubiläum einen bedeutenden Generationswechsel. Mit der Übernahme durch Susanne Degn, Tochter der Mitgründerin Mucky Degn-Staudach, tritt eine erfahrene Medienmanagerin die Nachfolge in der Geschäftsführung an. Degn Film, mit Hauptsitz in Salzburg und einem weiteren Standort in Wien, beschäftigt 25 Mitarbeitende und hat sich in den letzten fünf Jahrzehnten als verlässlicher Player in der österreichischen Medienlandschaft etabliert. Das Unternehmen produziert ein breites Portfolio an TV-Formaten, von Dokumentationen über Reportagen bis hin zu Unterhaltungsshows, sowie Imagefilme für Wirtschaftsunternehmen. Mit der Übergabe markiert Mucky Degn-Staudach, die das Unternehmen 1974 gemeinsam mit ihrem ersten Ehemann gründete, das Ende einer Ära: „Ich bin dankbar für die aufregenden Jahrzehnte und freue mich, dass meine Tochter die Zukunft von Degn Film gestaltet.“

Mucky Degn dankt ab

Die Firmengeschichte begann 1974, als sich Mucky Degn-Staudach als eine der ersten Frauen in der damals noch männerdominierten Filmbranche etablierte. Mit Beharrlichkeit und Innovationsgeist führte sie das Unternehmen durch technologische und mediale Umbrüche – von analogen Filmtechniken bis hin zur Digitalisierung. Degn Film wurde durch zahlreiche preisgekrönte Produktionen bekannt, darunter Dokumentationsreihen für den ORF und ServusTV. Bis heute pflegt das Unternehmen starke Partnerschaften mit heimischen und internationalen Sendern und etablierten Kunden aus der Wirtschaft. Der starke Zusammenhalt im Team ist ein Markenzeichen des Unternehmens, wie Mucky Degn-Staudach betont: „Viele unserer Mitarbeitenden sind seit Jahrzehnten dabei – das ist eine der größten Stärken von Degn Film.“

Susanne Degn übernimmt Leitung

Mit der neuen Geschäftsführung durch Susanne Degn schlägt das Unternehmen ein neues Kapitel auf. Die erfahrene Medienprofi bringt jahrzehntelange Erfahrung aus Stationen beim ORF und Red Bull Media House mit. Sie plant, bestehende Partnerschaften mit Sendern wie dem ORF und ServusTV zu stärken, zugleich jedoch neue Geschäftsfelder zu erschließen. Ein Fokus liegt auf der Zusammenarbeit mit Streaming-Diensten in Österreich und Deutschland sowie auf der Produktion von maßgeschneidertem Bewegtbild für B2B-Kunden. „Unternehmen benötigen heute kontinuierlich hochwertigen Content für ihre digitalen Kanäle – darauf werden wir uns verstärkt konzentrieren“, erklärt Susanne Degn.

Film- und Fernsehproduktion

Darüber hinaus setzt die neue Geschäftsführerin auf kreative Innovation. Digitalisierung und technologische Fortschritte sollen die Basis für frische, inspirierende Produktionen schaffen. Dabei will Susanne Degn sowohl auf die Erfahrung des eingespielten Teams als auch auf neue kreative Impulse setzen: „Degn Film hat enormes Potenzial – mit unserem Team und unserem Netzwerk können wir die Medienlandschaft weiter prägen.“ Mit diesen Plänen führt Susanne Degn die erfolgreiche Geschichte des Familienunternehmens in eine moderne und zukunftsorientierte Richtung.

(PA/red)