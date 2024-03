Kommunikator 2024: Auf verlorenem Posten

Es sind drei schier unüberwindliche Drachen, mit denen sich die Vertreter der Kommunikationsbranche konfrontiert sehen: zum einen die gigantischen Meta-Plattformen wie Google, Facebook, X, YouTube und TikTok. Zum anderen Wirtschaftsflaute und hohes Zinsniveau. Und last but not least die Auswirkungen schrecklicher Kriege in unserer nächsten Nähe. Hand aufs Herz: Dieses Match ist nicht zu gewinnen. Sohin galt es, für die Juroren beim „Kommunikator“ zu bewerten, wer sich wie — mit welchem Geschick — den übermächtigen Gegnern entgegenstemmen konnte. Und wer versagte…