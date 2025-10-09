Kommunikation als Erfolgsfaktor des Wandels

Veränderung ist zur Daueraufgabe geworden – und Kommunikation ihr entscheidender Erfolgsfaktor. Diese zentrale Erkenntnis steht im Mittelpunkt des Transformation Readiness Index 2025, einer internationalen Studie des globalen PR-Netzwerks PROI Worldwide, deren österreichische Umsetzung von der Wiener Agentur comm:unications Consulting & Services verantwortet wurde.

Wandel braucht Kommunikation

„Transformationen scheitern nicht an der Strategie, sondern an fehlender Kommunikation“, erklärt Agenturchefin Sabine Pöhacker. Gemeinsam mit Sarah Krasser-Fuchs, Junior Partnerin bei comm:unications, hat sie die Ergebnisse für den heimischen Markt interpretiert. Nur rund ein Viertel der befragten Unternehmen bewältigt Veränderungsprozesse kommunikativ überzeugend – ein Befund, der laut Pöhacker „den wachsenden Bedarf an professioneller Transformationskommunikation“ unterstreicht.

Die Untersuchung zeigt: Unternehmen, die interne und externe Kommunikation frühzeitig in Veränderungsprozesse integrieren, erzielen deutlich höhere Erfolgsraten und stärken die Mitarbeiterbindung. Besonders schwach schneiden laut Bericht die Evaluierungsmechanismen ab – 65 Prozent der Befragten verfügen über keine Tools zur Messung der Kommunikationswirksamkeit.

Der von 25 führenden PR-Agenturen in der EMEA-Region entwickelte Index bewertet vier Schlüsselbereiche: Planung, Führung, Engagement und Evaluierung. Ziel ist es, den Einfluss von Kommunikation auf Transformation messbar zu machen.

Die vollständige Studie steht online unter communications.co.at zur Verfügung.

Spezialistin für Change-Prozesse

Die eigentümergeführte Agentur comm:unications, seit 1996 am Markt und Teil des internationalen PROI-Netzwerks, begleitet Unternehmen in Österreich seit Jahren bei strukturellen und kulturellen Wandlungsprozessen. Zu den Schwerpunkten zählen strategische Beratung, Medienarbeit, Public Affairs und Krisenkommunikation. Der aktuelle Report bietet dabei vor allem eines: eine Bestätigung, dass Kommunikationsarbeit in Zeiten des Umbruchs zur Führungsaufgabe geworden ist.

Weitere Informationen unter communications.co.at.

(PA/red)