Kliens politische Satire vorm Schlafengehen

Was war eigentlich der ursprüngliche Sinn von Late-Night-Unterhaltung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Abschalten. Runterkommen. Ein paar gepflegte Pointen, ein wenig Weltflucht, maximal ein paar Kopfnüsse für besonders verdienstvolle Dolme. Aber darüber hinaus galt: Kopf aus, Couch an, Sendeschluss.

So zumindest die klassische Idee.

Und dann sitzt man da, nach einem anstrengenden Tag im Homeoffice, zwischen zugeklapptem Laptop und lauwarmem Ingwertee, schaltet Gute Nacht Österreich ein – und findet sich plötzlich mitten in einer politischen Lagebesprechung wieder. Grundwehrdienst. Regierungskommunikation. Donald Trumps Geschäftsmodell.

Man fragt sich: Darf man hier noch lachen – oder sollte man bereits mitschreiben?

Ist Abschalten noch zeitgemäß?

Vielleicht ist das Konzept „leichte Unterhaltung“ tatsächlich aus der Zeit gefallen. Warum sollte man den Kopf abschalten, wenn man ihn auch ein wenig weiterverwenden kann? Warum nur die Lachmuskeln trainieren, wenn das Gehirn ohnehin wach ist?

Kurz vor dem Einschlafen stellen sich durchaus berechtigte Fragen.

Habe ich heute in der ZiB eh alles richtig kapiert?

Trump ist doof – verstanden.

Acht Euro im Monat auf Lebensmittel sparen ist gut, aber wenig – lustig.

Frauen zum Heer? So ein Blödsinn.

Ein Hihi da, ein um Gotteswillen dort, Augenverdrehen, Grimassen schneiden – wenn die Worte fehlen oder man sich schlichtweg um Kopf und Kragen reden würde, greifen andere Mittel.

Satire, die sich der Politik annimmt

Peter Klien liefert eine Anleitung zur non-verbalen Zurschaustellung pointierter Meinungen, made in ORF.

Einst als satirischer Journalist gestartet, später entsprechend in Szene gesetzt und nunmehr als politischer Arrangeur im Comedy-Club daheim, ordnet er, erklärt, legt Widersprüche offen und spielt den rasenden Reporter – als gäbe es keinen Dave, der das wirklich kann.

Man könnte also fast fragen: Was hindert Peter Klien eigentlich daran, sein satirisches Cameo gegen die Perspektive eines klassischen Journalisten einzutauschen? Oder anders formuliert: Ist er es nicht längst?

Der Erkenntnisgewinn wäre vermutlich überschaubar. Die Gattungsfrage dafür beantwortet.

Gute Nacht Österreich mit Peter Klien läuft am Freitag, 23. Jänner 2026, um 23.10 Uhr in ORF 1 sowie bereits ab 20.00 Uhr auf ORF ON.

Thematisiert werden unter anderem der Grundwehrdienst, die Kommunikation der Bundesregierung sowie wirtschaftliche Aspekte der Präsidentschaft von Donald Trump. Studiogast der Sendung ist Alfred Dorfer.

(red)