Kino zieht wieder: Umsatz und Besuche steigen

Das abgelaufene Jahr 2025 war für die österreichischen Kinos von einem deutlichen Aufschwung geprägt. Einen Zuwachs von 11 Prozent beim Box Office sowie von 8,1 Prozent bei den Kinobesuchen im Vergleich zum Vorjahr meldet das Österreichische Filminstitut (ÖFI). Nach den von den Verleihfirmen an das Internet-Marktforschungsunternehmen Comscore gemeldeten Zahlen erreichten die Kinos in Österreich rund 124,6 Millionen Euro Umsatz und über 11 Millionen verkaufte Tickets. Damit habe die Branche „nahezu wieder das Niveau von 2023“ erreicht, wie das ÖFI am heutigen Dienstag bekannt gab.

Österreichischer Film auf Erfolgskurs

Besonders erfolgreich war das Jahr für den österreichischen Film. Heimische Produktionen erzielten im Inland ein Plus von 33,8 Prozent bei den Kinobesuchen und eine Umsatzsteigerung von 39 Prozent. Laut ÖFI war 2025 damit das kommerziell erfolgreichste Jahr für den österreichischen Film seit 2009. Zu den erfolgreichsten Produktionen zählen Altweibersommer, Neo Nuggets sowie die Weihnachtskomödie Aufputzt is’. Letztere erreichte den sechsten Rang aller Kinostarts des Jahres und kommt aktuell auf rund 436.000 Besuche. Insgesamt schafften es drei österreichische Filme in die Top 50 der erfolgreichsten Kinoproduktionen des Jahres.

Rückgang bei US-Produktionen

Im Gegensatz dazu verzeichneten US-amerikanische Produktionen einen leichten Rückgang bei den Kinobesuchen von 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Branchenbeobachter führen dies unter anderem auf das gestiegene Interesse an heimischen Produktionen zurück, die zunehmend ein Publikum in Österreich ansprechen.

Zukunftsperspektiven für das Kino

Die Zahlen zeigen, dass die heimische Kinolandschaft in Österreich weiter an Dynamik gewinnt. Mit stabilen Besucherzahlen und wachsendem Umsatz für österreichische Produktionen behauptet sich das Kinoerlebnis auch in Zeiten von Streaming-Diensten und digitaler Unterhaltung als attraktive Freizeitoption. Branchenvertreter sehen darin ein positives Signal für die weitere Entwicklung des österreichischen Films und die Unterstützung lokaler Filmproduktionen.

