Kickl erzielt höchste Quote der ORF-Sommergespräche

Das letzte ORF-Sommergespräch mit FPÖ-Chef Herbert Kickl hat am gestrigen Montagabend die meisten Zuschauer der diesjährigen Reihe erreicht. Durchschnittlich 786.000 Menschen verfolgten die Sendung auf ORF 2, der Marktanteil lag bei 34 Prozent. Damit lag Kickl deutlich vor den anderen vier Gesprächspartnern. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) kam mit durchschnittlich 531.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 23 Prozent auf Platz zwei.

Babler und Meinl-Reisinger folgen

Das Gespräch mit Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) verfolgten durchschnittlich 517.000 Zuschauer, was einem Marktanteil von 21 Prozent entsprach. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) erreichte 501.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 20 Prozent. Das erste Sommergespräch mit Grünen-Chefin Leonore Gewessler kam auf durchschnittlich 482.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 22 Prozent.

550.000 Zuschauer im Durchschnitt

Über alle fünf Ausgaben hinweg erreichten die ORF-Sommergespräche durchschnittlich 550.000 Zuschauer. Der durchschnittliche Marktanteil lag bei 24 Prozent. Die angegebenen Zuschauerzahlen sind ungewichtet und berücksichtigen damit nicht die Nutzung der 7-Tage-Catch-up-Dienste von Kabelanbietern.

(APA/red)