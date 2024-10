Katharina Nehammer neuer COO des Agrarverlags

Die Medienexpertin leitet damit operativ den Verlag und Werbemittelanbieter des Raiffeisen-Konzerns. Der Agrarverlag wurde im vergangen Jahr vom niederösterreichischen Bauernbund übernommen und gibt diverse B2B-Fachmedien heraus. Dazu zählen etwa der Holzkurier, timber-online.net, Haus & Eigentum oder die Pferderevue etc.

Umfassendes Medien-Knowhow

Katharina Nehammer gilt in der Branche als Medienexpertin. Die Tochter des ehemaligen ORF-Journalisten Peter Nidetzky begann ihre Kariere in der Redaktion der für den ORF produzierten „Barbara Karlich Show“ und wechselte im Jahr 2000 zum damals gegründeten Sender Puls TV. 2004 sammelte sie im Wahlkampf für die Präsidentschaftskandidatin Benita Ferrero-Waldner. 2015 wechselte sie dann ganz in die Politik und wurde Pressesprecherin von Wolfgang Sobotka im Innenministerium. Danach wechselte sie ins Kabinett der Verteidigungsministerin Klaudia Thanner. Zuletzt war Nehammer als informelle Beraterin des Kanzlers beschäftigt.

hjs