Karriere bei Brandenstein

Beide sind bereits seit mehreren Jahren für Brandenstein Communications tätig. Katharina Fleisch startete 2014 als Praktikantin, 2016 wurde sie Junior und drei Jahre später zur PR-Beraterin befördert. Seither betreut die 37-Jährige Kunden aus Bereichen wie Kulinarik, Lifestyle oder Technologie. Darunter etwa Henkell Freixenet Austria, Donauturm Wien, VinziRast oder Cellnex Austria.

Julia Teizer startete 2018 ihre Karriere als Praktikantin und stieg ein Jahr später zur PR-Assistentin auf. Zuvor sammelte sie erste Berufserfahrung beim ORF und in den Bereichen Content Creation und Fotografie. Bei Brandenstein Communications ist die 25-Jährige vor allem für Ritter Sport zuständig. Darüber hinaus unterstützt sie bei Attensam, Plattform Industrie 4.0 Österreich und Weingut Mayer am Pfarrplatz in klassischer PR, Social Media und Eventmanagement.

„Bei uns haben Katharina Fleisch und Julia Teizer von Anfang an bewiesen, dass sie leidenschaftliche Kommunikatorinnen sind und mit sehr viel Drive ihre Fähigkeiten in der Kundenbetreuung nachhaltig ausgebaut haben und auch neuesten Trends in der Kommunikation nachgehen“, begründet Agenturchefin Christina Brandenstein die Beförderungen.