Journalisten im Gazakonflikt

Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen dauert nun schon fast fünf Monate an, und Journalisten sowie Medienschaffende stehen vor beispiellosen Herausforderungen. In einem offenen Brief haben über 30 internationale Medien haben ihre Solidarität den Journalisten im Gazastreifen bekundet und deren Schutz gefordert. Trotz erheblicher persönlicher Verluste und Widrigkeiten, darunter der Verlust von Familie und Kollegen, die Zerstörung von Häusern und Büros, Vertreibung sowie Engpässe bei Kommunikation, Nahrung und Treibstoff, setzen die Journalisten ihre Arbeit fort.

Nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ) wurden seit Beginn des Konflikts mindestens 94 Journalisten und Medienschaffende getötet, wobei 89 von ihnen Palästinenser waren. Die Unterzeichner des offenen Briefes betonen, dass Journalisten Zivilisten sind, und fordern die israelischen Behörden auf, sie gemäß dem Völkerrecht als Nichtkombattanten zu schützen.

Der Konflikt begann mit einem schweren Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Israel hat darauf mit massiven militärischen Maßnahmen im Gazastreifen reagiert, um die Hamas zu zerstören. Die Opferzahlen auf beiden Seiten sind umstritten, aber der Konflikt hat zu erheblichem Verlust von Leben und Leiden unter der Zivilbevölkerung geführt.

Die Nachrichtenagentur AFP, ist seit Jahrzehnten im Gazastreifen präsent. Vor dem Beginn des Krieges bestand das Team in der Stadt Gaza aus zehn Mitarbeitern, die im Oktober in den südlichen Gazastreifen evakuiert wurden. Einige leben dort nach wie vor unter widrigen Bedingungen.

APA/Red.