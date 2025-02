Johanna Wetzel verstärkt Kreativagentur LWND

Die Wiener Kreativagentur LWND baut ihr Team weiter aus und holt mit Johanna Wetzel eine erfahrene Copywriterin & Concept Creatorin an Bord. Seit Oktober 2024 verstärkt die 30-jährige Vorarlbergerin das Unternehmen und bringt eine spannende Mischung aus Agenturerfahrung und Bildungsbackground mit.

She’s leaving

Johanna Wetzel, die sich in der Berliner Kreativszene bereits einen Namen gemacht hat, wechselt nun nach Wien. Ihre berufliche Laufbahn führte sie über das Lehramtsstudium in Germanistik, Geschichte und Politischer Bildung zunächst in den Bildungsbereich, bevor sie ihre Leidenschaft für kreatives Schreiben und Konzeptentwicklung entdeckte.

Midnight train to Vienna

In der Berliner Agentur glow setzte sie ihre Fähigkeiten als Copywriterin & Concept Creatorin für namhafte Kunden wie den Bayerischen Rundfunk, das Naturhistorische Museum Berlin oder Humana ein. Diese Vielseitigkeit und ihr Gespür für Storytelling und wirkungsvolle Kampagnen bringt sie nun in ihre neue Rolle bei LWND ein.

Alles Leiwand

Bei LWND wird Wetzel maßgeblich an der Entwicklung kreativer Leitideen für Kampagnen arbeiten und das Storytelling über verschiedene Kanäle hinweg mitgestalten. Mit ihrer Erfahrung und ihrem Blick für unkonventionelle Ideen ergänzt sie die kreative Vision der Agentur optimal.

Diego del Pozo, Founder & CEO von LWND, betont die Bedeutung des Neuzugangs für das Unternehmen: „Mit Johanna haben wir nicht nur eine exzellente Texterin und Konzepterin gewonnen, sondern auch eine Kreative, die durch ihren besonderen Werdegang neue Blickwinkel in unsere Arbeit einbringt. Ihre Erfahrung und Leidenschaft für mutige Ideen sind eine große Bereicherung für LWND und unsere Kunden.“

Beweggründe

Mit ihrer interdisziplinären Ausbildung und beruflichen Erfahrung vereint Johanna Wetzel gefragte Eigenschaften für den Job. „Mein Ziel ist es, Worte und Ideen zu finden, die Menschen nicht nur bewegen, sondern auch im Kopf bleiben“, beschreibt sie ihre Herangehensweise. „Meine vielfältigen Erfahrungen helfen mir, Dinge aus ungewohnten Perspektiven zu betrachten und neue kreative Wege zu finden.“

Mit diesem Zugang wird Wetzel künftig maßgeblich nicht nur, sondern auch zur kreativen Weiterentwicklung von LWND beitragen und neue Impulse in die Kampagnenentwicklung einbringen.

(PA/red)