Jo Nussbaumer verstärkt gantnerundenzi

Die “kontakterlose” Werbeagentur gantnerundenzi begrüßt Jo Nussbaumer als neuen Kreativdirektor. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Werbebranche bringt Nussbaumer umfassende Expertise als Texter, Konzeptionist und Creative Director mit. In seiner Karriere arbeitete er für renommierte Marken wie Mercedes-Benz, Nivea, Procter & Gamble und Swarovski. Seine kreativen Arbeiten wurden mit internationalen Auszeichnungen wie ADC, Cannes Lions und einem Effi in Gold gewürdigt.

Jo Nussbaumer

Nussbaumer begann seine Laufbahn bei Haupt-Stummer/J. Walter Thompson und bekleidete später Führungspositionen, unter anderem als Creative Director bei FCB Kobza und als Partner bei der Rahofer Werbeagentur. Seit 2015 ist er als selbstständiger Kreativer sowie als Lektor für Konzeption und Werbetext tätig. Nussbaumer betont, dass enge Zusammenarbeit zwischen Kunden und Kreativen entscheidend für außergewöhnliche Kampagnen sei. Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist er auch als Buchautor, Hobbykoch und Trainer in Chinesischer Kampfkunst aktiv.

Kontakterlose Kreativität

gantnerundenzi setzt seit fast 20 Jahren auf ein kontakterloses Agenturmodell, bei dem Kreative direkt mit Kunden arbeiten, um effiziente und schlanke Prozesse zu gewährleisten. Mit Nussbaumer möchte die Agentur ihre Expertise in der Kreation weiter stärken und innovative Kampagnen entwickeln. Zu den Kunden von gantnerundenzi zählen unter anderem bet-at-home, Falkensteiner Hotels und die Kärnten Werbung.

