IVG-Holding holt Puttner als Creative Chairman

IVG, das steht für Internationale Industriebeteiligungs- und Verwaltungs GmbH. Ihren Hauptsitz hat die Holding in Wien mit Niederlassungen in Frankfurt und Nizza. Die 1990 gegründete Holding ist in verschiedenen Branchen tätig, unter anderem auch in Werbung, Vermarktung und Medien. Der Bereich soll nun mit der Werbelegende Gerhard Puttner als Chairman verstärkt werden.

Puttner ist Schöpfer von Kampagnen wie Nur ein Mercedes ist ein Mercedes, Crisan ist sauteuer, aber es wirkt oder Schau in die Krone. Er war zudem als Berater in der Politik tätig und zeichnete unter anderem verantwortlich für den Slogan Kreisky, wer sonst? Später unterstützte er auch die SPÖ-Granden Franz Vranitzky oder Michael Häupl werblich.

1976 gründete er die Dr. Puttner Werbegesellschaft m.b.H., die er später unter dem Namen Dr. Puttner Bates in das Bates Worldwide Netzwerk eingliederte. Zu seinen Auftraggebern zählten unter anderem Billa, Austrian Airlines, VISA, Erste Bank, News, SCS, Casinos Austria oder die Wiener Städtische.

Puttner ließ wissenschaftliche Denkmodelle mit Kreativität in der Praxis kombinieren und propagierte in seinen Kampagnen die USP-Methodik (Unique Selling Proposition) zur Entwicklung eines Alleinstellungsmerkmals als entscheidendes Kaufversprechen. Diese Methodik vermittelte er auch seinen Studenten im Rahmen von Vorlesungen an der Wirtschaftsuniversität Wien. Derzeit gibt er sein Wisssen bei Workshops und Vorträgen an der von ihm gegründeten USP*Academy weiter.