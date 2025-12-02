Internationale Agenturen starten Nachrichtendienst

Angesichts weltweiter politischer Entwicklungen haben führende unabhängige Nachrichtenagenturen die Democracy News Alliance (DNA) ins Leben gerufen. Der neue Informationsdienst richtet sich gezielt an internationale Organisationen, NGOs, Thinktanks, Stiftungen, Regierungsstellen, Verbände und Unternehmen. Ziel ist es, politische Prozesse und gesellschaftliche Veränderungen frühzeitig zu erkennen und fundiert zu analysieren.

Globale Partnerschaft

An der DNA beteiligen sich die deutsche dpa, die französische Agence France-Presse (AFP), die italienische ANSA, die kanadische The Canadian Press (CP) und die britische PA Media. Inhaltlich unterstützt wird das Projekt von der Associated Press (AP) aus den USA. Das Angebot ist zunächst englischsprachig und soll aktuelle Meldungen sowie vertiefende Analysen liefern. Ergänzt wird der Dienst durch einen regelmäßig erscheinenden Newsletter, der sorgfältig kuratierte Nachrichten bündelt.

Beobachtung demokratischer Prozesse

Die redaktionelle Auswahl der Nachrichten basiert auf einem wissenschaftlich validierten System von 106 Indikatoren, das in Zusammenarbeit mit dem Forschungsprojekt Varieties of Democracy (V-Dem) der Universität Göteborg entwickelt wurde. Mit diesem Instrument sollen sich strukturelle Veränderungen in zentralen Bereichen demokratischer Ordnung weltweit systematisch beobachten, einordnen und journalistisch aufbereiten lassen. Peter Kropsch, Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung, betont, dass die DNA eine Lücke zwischen der schnelllebigen Berichterstattung der Medien und den langfristigen Analysen der Forschung schließen soll. Die Allianz liefere demnach Nachrichten auch über Entwicklungen, die momentan nicht im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen, etwa zu Themen wie Meinungs- und Pressefreiheit, Fairness von Wahlen, Gleichstellung der Geschlechter oder politische Korruption.

Kontinuität für Entscheidungen

Für viele Kunden ist ein stetiger, verlässlicher Informationsfluss entscheidend. Die DNA soll dazu beitragen, dass Entscheidungsträger fundierte Einschätzungen treffen können, sei es in politischen Kontakten oder im Rahmen wirtschaftlicher Investitionen. Der kontinuierliche Überblick über demokratische Prozesse soll helfen, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren.

Wissenstransfer und Schulung

Begleitend zur Berichterstattung startet die DNA Academy, ein Schulungsangebot, das auf dem Wissen erfahrener Journalisten der beteiligten Agenturen aufbaut. Die Academy möchte praxisnahe Kenntnisse über die Entstehung und Auswirkungen von Desinformationskampagnen, die Möglichkeiten der Verifikation sowie journalistisches Arbeiten unter schwierigen Bedingungen, etwa in autokratisch regierten Ländern, vermitteln. Das Angebot richtet sich an Entscheidungsträger in Institutionen, Unternehmen und Medien.

