Innsbruck geht beim ESC 2026 leer aus

Die Entscheidung ist gefallen: Der 70. Eurovision Song Contest wird am 12., 14. und 16. Mai 2026 in Wien ausgetragen. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann verkündete am Mittwoch im „Ö3-Wecker“ offiziell, dass die Bundeshauptstadt den Zuschlag erhielt. Damit setzte sich Wien in einem Duell durch, das bis zuletzt offen schien – doch am Ende fehlte Innsbruck die entscheidende Schlagkraft.

Stadthalle als Trumpfkarte

Die Wiener Stadthalle war für den ORF und die European Broadcasting Union das ausschlaggebende Argument. Mit bis zu 16.000 Plätzen in Halle D ist sie die einzige Halle in Österreich, die Kapazität, Flexibilität und technische Voraussetzungen für ein Event dieser Größenordnung auf einmal bietet. In Innsbruck hätte die Olympiaworld zwar ein modernes, aber deutlich kleineres Areal gestellt. Auch das Umfeld hätte mit zusätzlichen Aufbauten erst auf ESC-Format gebracht werden müssen – ein Kostenfaktor, den Wien durch seine vorhandene Infrastruktur umging.

Hotels, Anbindung, Finanzen

Ebenfalls gewichtig war die Frage der Unterbringung. Wien übererfüllte die geforderte Kapazität von 3.000 Hotelzimmern im Umkreis von 30 Minuten zum Austragungsort. Innsbruck dagegen hätte die Zahl nur durch Einbeziehung weiter entfernter Gemeinden erreichen können – mit zusätzlichem Shuttle-Verkehr und logistischem Aufwand. Auch die Anbindung über Flughafen und Bahn sprach klar für die Hauptstadt. Der finanzielle Rahmen war ein weiterer Punkt: Wien stellte 22,6 Millionen Euro für die Durchführung bereit. Innsbruck signalisierte Engagement, konnte aber kein vergleichbares Paket schnüren.

So blieb der Tiroler Bewerbung trotz Herzblut und überzeugender Ideen der Erfolg verwehrt. Dass Innsbruck leer ausgeht, war weniger eine Frage der Kreativität, sondern der Dimensionen. Ein Mega-Event wie der Eurovision Song Contest verlangt Strukturen, die in Österreich de facto nur Wien bieten kann. Für die Tiroler Verantwortlichen bleibt immerhin der Achtungserfolg, im Finale der Bewerbungsphase gestanden zu haben – und die Aussicht, bei den zahlreichen Side-Events im kommenden Jahr doch noch Teil der ESC-Geschichte zu werden.

Martin Green, ESC-Director freut sich sehr, dass Wien als Gastgeberstadt für den Eurovision Song Contest 2026 ausgewählt wurde. “Wiens Ruf als eine der musikalischsten Städte der Welt und seine Lage im Herzen Europas machen es zur perfekten Gastgeberstadt für den 70. Eurovision Song Contest. Die Wiener Stadthalle war bereits 2015 ein großartiger Austragungsort für den 60. Wettbewerb, und wir freuen uns sehr darauf, im kommenden Mai Delegationen, Künstlerinnen und Künstler und Fans dort willkommen zu heißen, wenn das weltweit größte Live-Musik-Event 70 glorreiche Jahre des Mottos ‘United by Music’ feiert. Gemeinsam mit dem Gastgeber-Sender ORF und der Stadt Wien werden wir ein spektakuläres Musikfest schaffen, das weltweit widerhallen wird.”

Michael Krön, ORF-ESC-Executive-Producer: “Hinter uns liegt mit der Wahl der Host City des Eurovision Song Contest ein anstrengender und intensiver Prozess, der uns die Möglichkeit der Entscheidung zwischen zwei starken Konzepten gegeben hat. Wir werden zusammen mit der Stadt Wien mit voller Kraft daran arbeiten, einen Song Contest auszutragen, der ganz Europa begeistern und auch Innsbruck genauso wie ganz Österreich miteinschließen wird.”

(ORF/red)