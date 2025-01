Ingrid Winkler übernimmt Marketingleitung von Metro

Ingrid Winkler ist seit Jahresbeginn die neue Leiterin für Marketing & Branding von METRO Österreich. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in den Bereichen Positionierung, Relationship Marketing und Digitalisierung bringt die 51-jährige Grazerin umfassendes Know-how in die Führung des Marketingbereichs des führenden Lebensmittelgroßhändlers ein.

Winkler, die zuletzt als Head of Marketing bei PAYBACK Österreich tätig war, hat sich in ihrer Karriere in unterschiedlichen Branchen bewiesen – von der Hotellerie über Finanzdienstleistungen bis hin zu Loyalty-Programmen. Ihr Schwerpunkt liegt auf nachhaltigen Marketingstrategien, die sowohl Kunden als auch Stakeholder einbeziehen. Darüber hinaus war sie als Lektorin an der Fachhochschule Graz sowie der Donauuniversität Krems tätig, wo sie ihre Expertise in Kundenpolitik, Marketing und Kommunikation weitergab.

„Für mich zählt der Erfolg dann besonders, wenn er nachhaltig ist und alle Stakeholder davon profitieren. Ich freue mich darauf, die Zukunft von Metro Österreich gemeinsam mit einem starken und professionellen Team positiv mitzugestalten“, so Winkler zu ihrer neuen Aufgabe.

Starkes Profil für Metro

Metro Österreich ist Teil der internationalen Gruppe, die in über 30 Ländern aktiv ist und sich mit ihrem Multichannel-Ansatz an die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants, Caterern (HoReCa) sowie unabhängigen Händlern richtet. Mit 16 Großmärkten, drei Lieferdepots und einem Sortiment von 37.000 Artikeln, darunter über 3.000 regionale Produkte, ist Metro Österreich ein zentraler Partner für die Gastronomie.

Nachhaltigkeit ist ein Kernanliegen des Unternehmens: Metro setzt auf Elektromobilität in der Zustellung und ist in führenden Nachhaltigkeitsindices wie MSCI und Sustainalytics gelistet.

„Mit Ingrid Winkler haben wir eine erfahrene Marketingexpertin gewonnen, die mit strategischen Impulsen unser Marketing bereichern wird. Ihre exzellenten Teamführungsqualitäten und ihre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden und Agenturen machen sie zur idealen Besetzung“, sagt Thierry Guillon-Verne, CEO von Metro Österreich.