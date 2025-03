Inflationsanpassung verteuert Internettarife

Die wieder anziehende Inflation betrifft in den kommenden Tagen viele Internet- und Handynutzer. Bei den Internetanschlüssen müssen sich nahezu alle Kunden auf höhere monatliche Gebühren einstellen. Ebenso steigen die Kosten für Handytarife für rund zwei Drittel der Nutzer. Grund für diese Erhöhung ist die Anpassung der Tarife an den allgemeinen Anstieg der Lebenshaltungskosten, gemessen am Verbraucherpreisindex (VPI). Für dieses Jahr ist ein Anstieg von 2,9 Prozent zu verzeichnen, so die Online-Plattform tarife.at.

Preisanstieg durch Anpassung an den Verbraucherpreisindex

Obwohl die Erhöhung von 2,9 Prozent auf den ersten Blick gering erscheinen mag, summiert sich der Anstieg über die Jahre hinweg. Seit 2020 ist der VPI insgesamt um 27,1 Prozent gestiegen. Das bedeutet für die Verbraucher eine kontinuierliche Mehrbelastung.

Die Plattform tarife.at zeigt an einem Beispiel, wie sich diese Teuerung auf den Geldbeutel auswirkt: Ein Drei-Personen-Haushalt mit drei Handyverträgen und einem Internetanschluss, der 2020 für den Handyvertrag 20 Euro und für den Internetzugang 35 Euro monatlich zahlte, muss heute mit zusätzlichen Kosten rechnen. Die monatliche Mehrbelastung liegt mittlerweile bei 25,75 Euro, was einer zusätzlichen Jahresbelastung von rund 309 Euro entspricht im Vergleich zum Jahr 2020.

Haushaltsbudgets anpassen

Diese kontinuierliche Preissteigerung könnte für viele Haushalte zu einer finanziellen Belastung werden, insbesondere wenn man die steigenden Lebenshaltungskosten und andere Inflationseinflüsse berücksichtigt. Die Anpassung der Tarife an den VPI ist ein Hinweis darauf, wie stark die allgemeine Inflation in den letzten Jahren auch die digitalen Dienste betrifft. Deswegen wird Verbrauchern geraten, sich auf die steigenden Kosten einzustellen und die Ausgabenplanung entsprechend anzupassen.

