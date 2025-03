In diesen Unternehmen wollen Frauen arbeiten

Zum dritten Mal in Folge zeichnet Great Place to Work die besten Arbeitgeber für Frauen in Österreich aus. Anlässlich des Weltfrauentags 2025 zeigt die aktuelle Studie, welche Unternehmen besonders auf Chancengleichheit, faire Bezahlung und integre Führung setzen. Die Ergebnisse zeigen: Ein „Great Workplace for Women“ geht weit über klassische Benefits hinaus und bietet ein Arbeitsumfeld, das Frauen in jeder Karrierephase unterstützt.

Mehr als nur ein Arbeitsplatz

Laut der Great Place to Work-Studie erwarten sich Frauen von ihrem Arbeitgeber vor allem drei zentrale Aspekte: faire Bezahlung, integre Führung und Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Besonders auffällig: Während in durchschnittlichen österreichischen Unternehmen nur 29 % der Frauen ihre Vergütung als fair empfinden, sind es in den Top 10-Arbeitsplätzen 85 %. Auch in puncto Karrierechancen gibt es große Unterschiede – faire Beförderungen erleben in herkömmlichen Betrieben nur 35 % der Frauen, in den ausgezeichneten Unternehmen hingegen 83 %.

10 ausgezeichnete Unternehmen

Great Place to Work evaluierte Unternehmen basierend auf 500.000 Antworten aus Mitarbeiterbefragungen. Die zehn besten Arbeitgeber für Frauen in Österreich 2025 sind:

willhaben internet service GmbH & Co KG

comprei-Reinraum-Handel und Schulungs GmbH

ORBIS Austria GmbH

TMF Austria GmbH

Amgen GmbH

Almdudler Limonade A. & S. Klein GmbH & Co KG

Edenred Austria GmbH

C.M. Klosterfrau Healthcare GmbH

AbbVie GmbH

Naturhotel Chesa Valisa GmbH & Co. KG

Diese Unternehmen zeichnen sich durch transparente Karrierepfade, geschlechtergerechte Vergütung und eine Unternehmenskultur aus, die Frauen gezielt fördert.

Was finden Frauen attraktiv?

Ein „Great Workplace for Women“ bedeutet weit mehr als flexible Arbeitszeiten. Laut der Studie sind die folgenden Faktoren entscheidend:

Faire Erfolgsbeteiligung : Frauen wollen sich wertgeschätzt fühlen – und das zeigt sich auch im Gehalt.

: Frauen wollen sich wertgeschätzt fühlen – und das zeigt sich auch im Gehalt. Integre Führung : Transparente Kommunikation und glaubwürdige Führungskräfte machen den Unterschied.

: Transparente Kommunikation und glaubwürdige Führungskräfte machen den Unterschied. Gesundheit & Work-Life-Balance : Psychische Gesundheit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie ein stabiles Arbeitsumfeld sind zentrale Aspekte.

: Psychische Gesundheit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie ein stabiles Arbeitsumfeld sind zentrale Aspekte. Chancengleichheit bei Beförderungen: Frauen wollen Aufstiegsmöglichkeiten und sehen sich in vielen Unternehmen noch immer benachteiligt.

Unternehmensstimmen

Viele der prämierten Arbeitgeber betonen, dass Gleichberechtigung ein zentraler Bestandteil ihrer Unternehmenskultur ist. Sylvia Dellantonio, Geschäftsführerin von willhaben, erklärt: “Dass wir erneut als Best Workplace for Women ausgezeichnet wurden, erfüllt uns mit Stolz. Es bestätigt unseren Weg, die Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen aktiv zu berücksichtigen – von Führungsrollen bis hin zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.”

Auch George Tousimis, Geschäftsführer von Amgen Österreich, sieht Diversität als strategischen Vorteil: “Wir haben bewusst eine Kultur geschaffen, in der Frauen nicht nur dabei sind, sondern aktiv gestalten, führen und inspirieren. Gleichberechtigung ist kein Trend, sondern ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor.”

Gleichberechtigung zahlt sich aus

Die Studie zeigt: Unternehmen, die Frauen aktiv fördern, profitieren langfristig von engagierten und loyalen Mitarbeiterinnen. Insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels wird es für Unternehmen immer wichtiger, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das alle Talente gleichermaßen anspricht.

Die vollständige Studie mit detaillierten Einblicken in die Best Practices der ausgezeichneten Unternehmen kann hier abgerufen werden: Link zur Studie.

(PA/red)