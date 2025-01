ikp Vorarlberg erweitert Geschäftsführung

Die Kommunikationsagentur ikp Vorarlberg verstärkt ihre Geschäftsführung: Bernhard Tschann, bisher Agenturleiter, wird ab sofort neben Martin Dechant als Geschäftsführer tätig sein. Damit setzt das Unternehmen auf eine breitere Führungsstruktur und eine engere Zusammenarbeit in der Unternehmensleitung.

Tschann, Politikwissenschafter und Betriebswirt, ist seit 2017 Teil der Agentur und übernahm 2021 die Leitung des Standorts. Seine Schwerpunkte liegen in der strategischen Kommunikation sowie der Projekt- und Infrastrukturkommunikation. Vor seinem Einstieg bei ikp war er im Maschinenbau sowie in der PR- und Marketingbranche tätig.

„Die Anforderungen an eine Kommunikationsagentur werden immer komplexer. Nach 20 Jahren als alleiniger Geschäftsführer ist es an der Zeit, die Führung breiter aufzustellen“, erklärt Martin Dechant. ikp Vorarlberg zählt gemeinsam mit den Standorten in Wien und Salzburg zu den führenden Agenturen des Landes und beschäftigt in Dornbirn derzeit zwölf Mitarbeiter.

(PA/red)