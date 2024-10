iab webAD: Shortlist steht

In insgesamt 22 Kategorien konnte heuer in den drei Bereichen Creativity, Effectivity und Special eingereicht werden. Erstmals konnten heuer Arbeiten in den neuen Kategorien Beste User-Activation-Kampagne, Beste Cookieless Solution, Beste kreative Technologie-Integration, Beste Video Ad Effectivity und Beste Video Ad Creativity ins Rennen geschickt werden. Insgesamt schafften es 136 Werke auf die Shortlist.

30 Mal scheint DMB. auf. Wien Nord Serviceplan belegt auf der Shortlist 14 Plätze. Jung von Matt Donau kommt auf zwölf Nominierungen. Achtmal schafft es Mediaplus Austria in diesem Jahr auf die Shortlists des iab webAD. Aandrs, Klebermetzler und OMD sind jeweils viermal nominiert, während es Lwnd auf fünf Platzierungen bringt.

Unter den touristischen Auftraggebern liefern sich Wien Tourismus mit elf und Österreich Werbung mit acht Nominierungen ein Match. Auf Auftraggeberseite können sich auch Amnesty International, ASFINAG, Hornbach, Magenta Telekom und Wien Energie mit jeweils vier Platzierungen, Ikea, Pernod-Ricard und Wiener Städtische Versicherung mit je fünf Platzierungen sowie Letzte Generation mit sechs Platzierungen Hoffnungen machen.

„Das letzte Jahr war in der Digitalwirtschaft von massiven Entwicklungen wie Künstlicher Intelligenz und der Vorbereitung auf die cookiefreie Zukunft geprägt. Diesen Veränderungen trägt der iab webAD zum Start in seine dritte Dekade Rechnung und hat die Kategorien weiterentwickelt und überarbeitet“, so iab-austria-Geschäftsführerin Ursula Gastinger.

Den Siegern werden die Trophäen im Rahmen der Gala in der Wiener Expedithalle am 22. Oktober überreicht.