„Heute“ gründet Inhouse-Agentur HNC

Das Medienhaus „Heute“ hat mit der Gründung der Inhouse-Agentur HNC eine neue organisatorische Einheit geschaffen. In dieser Struktur werden künftig Kreativ-, Content- und Produktionsleistungen gebündelt. Der Name HNC ergibt sich aus der Verbindung von „Heute“ und dem Begriff Agentur und ist zugleich an die englische Schreibweise „Hgency“ angelehnt.

Zusammenführung bestehender Kompetenzen

HNC entsteht durch den Zusammenschluss mehrerer bereits bestehender Bereiche: dem Commercial Publishing, der internen Produktion sowie der Art Direction. Das Commercial Publishing war bislang für Content-Lösungen und individuelle crossmediale Kampagnen verantwortlich. Durch die neue Einheit sollen diese Leistungen organisatorisch zusammengeführt und unter einer gemeinsamen Leitung angeboten werden. Die Agentur agiert als eigenständige Kreativ- und Content-Einheit für Kundenprojekte. Ziel ist es, Auftraggeber medienübergreifend zu betreuen und Inhalte sowohl in den Medien von „Heute“ als auch in den Kanälen der Kunden umzusetzen.

Konzeption bis Erfolgsmessung

Das Leistungsangebot von HNC soll die Entwicklung von Strategien und Konzepten ebenso wie deren operative Umsetzung umfassen. Darüber hinaus gehören Optimierung und Erfolgsmessung von Kampagnen zum Portfolio. Die Leistungen sollen kanalübergreifend erbracht und auf unterschiedliche Ausspielungsformen abgestimmt werden. Die Gründung der neuen Unit steht im Zusammenhang mit einer steigenden Nachfrage nach integrierten Kommunikationslösungen. Unternehmen fragen verstärkt nach Content- und Creative-Angeboten, die für verschiedene Medienformate geeignet sind und auf Basis definierter Kennzahlen ausgespielt werden. Wolfgang Jansky, CEO von „Heute“, verweist in diesem Zusammenhang auf veränderte Anforderungen an Kommunikationsarbeit, die unter anderem durch eine größere Medienvielfalt geprägt seien. Geschwindigkeit, Effizienz und vernetztes Arbeiten spielten dabei eine zentrale Rolle.

Verzahnung von Design und Produktion

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit von Kreation und Produktion. Creative Director Christian Jaidl hebt hervor, dass schnelle Prozesse in der Kommunikationsarbeit erforderlich seien, ohne dabei qualitative Anforderungen zu vernachlässigen. Durch abgestimmte Abläufe innerhalb der HNC sollen Effizienz und gestalterische Qualität miteinander verbunden werden.

