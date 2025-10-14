Hermes Wirtschaftspreis feiert Preisträger

Wenn Österreichs Wirtschaft feiert, dann unter den Kronleuchtern der Wiener Hofburg. Zum zehnten Mal verlieh der Kurier gemeinsam mit Leadersnet und dem Hermes Wirtschafts.Forum den HERMES.Wirtschafts.Preis – das Gütesiegel für unternehmerische Exzellenz. Die Gala-Nacht der österreichischen Wirtschaft versammelte rund 500 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Medien und zeigte eindrucksvoll, wie stark Unternehmertum hierzulande gelebt wird.

Der HERMES.Wirtschafts.Preis hat sich in einem Jahrzehnt zu einer Institution entwickelt. In insgesamt acht Kategorien – von Industrie bis Logistik – sowie in den Sonderkategorien Employer Branding, Klimaschutz und Innovation wurden Spitzenbetriebe geehrt, die Österreichs Wirtschaft prägen. Initiator Gerhard Schlögel betonte in seiner Rede die Bedeutung des Preises als Plattform für Mut, Qualität und Verantwortung.

Entrepreneur des Jahres: Manfred Hohensinner

Die höchste Einzelauszeichnung, der Titel Entrepreneur des Jahres, ging an Manfred Hohensinner, Gründer und Eigentümer des Obst- und Gemüsespezialisten Frutura. Sein Unternehmen versorgt täglich rund drei Millionen Menschen und setzt mit dem Projekt BioBienenApfel europaweit Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Artenschutz.

Engagement mit Herz

Neben der Verleihung stand auch soziales Engagement im Mittelpunkt: Bei einer Spendenaktion kamen rund 20.000 Euro für das Kurier Lernhaus zusammen. Die Preise selbst – handgefertigte Unikate von Schülern der HTL Ferlach – unterstrichen den regionalen Charakter der Veranstaltung. Moderiert wurde die Gala von Andi Knoll und Sandra Baierl, die dem Abend zusätzliche Leichtigkeit verliehen.

(PA)