Heinz Sichrovsky: Klartext aus der Kulturwelt

Heinz Sichrovskys Newsletter ist wahrhaft spannend, informativ, nützlich und stets brillant formuliert.

02.12.2025 15:43
red04
Helmut Tremmel
Heinz Sichrovsky

Heinz Sichrovsky, Legende unter den heimischen Kulturkritikern, hat einen Newsletter, den es sich wahrhaftig lohnt, zu abonnieren.

Tauchen Sie ein in einfühlsame Sprache und erfreuen Sie sich daran, dass es da hierzulande noch jemanden gibt, der Klartext formuliert.

Hier der Link zum Newsletter, der jeden Freitag wertvolle Insights bietet: Heinz Sichrovskys Newsletter

