Heinz Sichrovsky: Klartext aus der Kulturwelt

Heinz Sichrovsky, Legende unter den heimischen Kulturkritikern, hat einen Newsletter, den es sich wahrhaftig lohnt, zu abonnieren.

Tauchen Sie ein in einfühlsame Sprache und erfreuen Sie sich daran, dass es da hierzulande noch jemanden gibt, der Klartext formuliert.

Hier der Link zum Newsletter, der jeden Freitag wertvolle Insights bietet: Heinz Sichrovskys Newsletter