Großbritannien plant Social-Media-Verbot
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sollen künftig keinen Zugang mehr zu sozialen Netzwerken haben.
15.06.2026 10:42red04
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sollen künftig keinen Zugang mehr zu sozialen Netzwerken haben.
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