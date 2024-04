Grayling verstärkt Consulting

Kaindel, seit mittlerweile vier Jahren an Bord, wurde zum Senior Consultant befördert. Seit ihrem Einstieg bei Grayling betreut sie unter anderem Kunden wie woom, Sonos oder Palfinger in der klassischen Medienarbeit, Unternehmens- und Markenkommunikation. Auslandserfahrung sammelte sie zudem im Grayling-Headquarter in London.Seit Ende 2021 ist Jäger Teil der Unit Corporate Affairs. Er fungiert nun als Consultant. Der gebürtige Salzburger startete seine Laufbahn bei der PR-Agentur vor mehr als zwei Jahren und betreute unter anderem Palfinger, Huawei, ASFINAG oder die OeKB.