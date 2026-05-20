Google modernisiert seine Suche mit KI-Funktionen

Google baut seine Suchmaschine für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz umfassend aus. Künftig soll die Suchmaske deutlich flexibler werden und neben Text auch Bilder, Dateien oder Videos verarbeiten können. Zudem wird das Suchfeld erweitert, damit Nutzer komplexere und längere Anfragen eingeben können. Die Neuerungen stellte der Konzern auf seiner Entwicklerkonferenz Google I/O vor.

Darüber hinaus soll Künstliche Intelligenz die Eingabe von Suchanfragen stärker unterstützen und über die bisherige Autovervollständigung hinausgehen. Google reagiert damit auf den wachsenden Wettbewerb durch KI-Dienste, die direkte Antworten statt klassischer Linklisten liefern. Der Konzern betont jedoch, dass die Integration eigener KI-Zusammenfassungen die Nutzung der Suchmaschine weiter gesteigert habe.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf sogenannten KI-Agenten. Diese Programme sollen eigenständig Aufgaben übernehmen und dauerhaft nach bestimmten Informationen suchen. Wer beispielsweise eine Wohnung mit festgelegten Kriterien sucht, könnte automatisch benachrichtigt werden, sobald ein passendes Angebot erscheint.

Auch den Online-Handel will Google stärker automatisieren. Vorgestellt wurde ein intelligenter digitaler Einkaufskorb, der Preise überwachen, Sonderangebote erkennen und auf nicht kompatible Produkte hinweisen kann. Künftig sollen KI-Agenten sogar selbstständig Einkäufe durchführen und Zahlungen abwickeln können – innerhalb vorher festgelegter Preis- und Produktvorgaben.

Zusätzlich arbeitet Google daran, KI-generierte oder bearbeitete Bilder und Videos leichter erkennbar zu machen. Nutzer sollen künftig direkt prüfen können, ob Inhalte mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt oder verändert wurden. Die entsprechenden Funktionen sollen zunächst in Gemini und später auch in der Google-Suche sowie im Browser Chrome verfügbar sein.

APA/Red.