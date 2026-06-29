Google bremst KI-Nutzung für Meta

Google hat einem Medienbericht zufolge die Nutzung seiner Gemini-KI-Modelle für den Facebook-Mutterkonzern Meta eingeschränkt. Hintergrund sollen Engpässe bei der verfügbaren Rechenleistung sein, da Meta mehr Kapazitäten angefordert habe, als Google derzeit bereitstellen könne.

Laut der Financial Times informierte die Google-Mutter Alphabet Meta bereits im März über die begrenzten Ressourcen. Dies soll zu Verzögerungen bei einzelnen KI-Projekten des Unternehmens geführt haben. Eine offizielle Stellungnahme der beiden Konzerne lag zunächst nicht vor.

Dem Bericht zufolge sind auch andere Google-Kunden von den Kapazitätsengpässen betroffen, allerdings in geringerem Ausmaß. Meta habe seine Mitarbeiter deshalb aufgefordert, die Nutzung sogenannter KI-Tokens effizienter zu gestalten.

Der Fall verdeutlicht, dass trotz milliardenschwerer Investitionen in Rechenzentren und Halbleiter die Nachfrage nach Rechenleistung für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz weiterhin das verfügbare Angebot übersteigt.

APA/Red.