Google baut Gemini für Einsatz in Kanzleien aus

Google erweitert seine KI-Plattform Gemini Enterprise um ein Angebot für Kanzleien. Mit „Gemini Enterprise for Legal“ sollen sich unter anderem Routineaufgaben und komplexere juristische Arbeiten bearbeiten lassen. Das teilte die Alphabet-Tochter am gestrigen Dienstag mit. Nach Angaben von Google bleiben die Daten dabei vertraulich. Das Unternehmen richtet sich mit dem neuen Angebot an Kanzleien und andere Organisationen, die mit sensiblen juristischen Informationen arbeiten.

Anbindung an juristische Software

Zum Angebot gehören Verbindungen zu juristischer Software sowie KI-Agenten. Diese können bestimmte Aufgaben selbstständig übernehmen und benötigen dafür nach Darstellung von Google weniger menschliche Unterstützung. Google stellte außerdem neue Werkzeuge für den Finanzsektor vor. Der Konzern baut damit seine Angebote für Unternehmen und einzelne Branchen weiter aus.

Konkurrenz durch Anthropic und Thomson Reuters

Im Rechtsmarkt wächst der Wettbewerb um den Einsatz von KI. Auch der US-Konzern Anthropic hat seine Angebote für Unternehmen zuletzt erweitert. Thomson Reuters stellte am Montag dieser Woche ein eigenes Sprachmodell mit dem Namen „Thomson 1.0“ vor. Der Konzern ist Muttergesellschaft der Nachrichtenagentur Reuters und verfügt über umfangreiche Daten und Anwendungen für den Rechtsbereich. Google setzt bei Gemini Enterprise for Legal auf die Verbindung mit bestehenden Angeboten. Die Plattform soll unter anderem mit Systemen von Thomson Reuters, dem KI-Entwickler Harvey und dem Datenanalyseunternehmen LexisNexis zusammenarbeiten.

(APA/red)