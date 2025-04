Golf Week präsentiert neuen Markenauftritt

Die Golf Week startet mit einem umfassenden Relaunch in die Saison 2025. Mit neuem Logo, frischem Corporate Design und dem Claim „Wo Golf passiert!“ positioniert sich die Golfzeitung stärker als bisher als Teil der Golf-Community in Österreich und Deutschland.

Neben der optischen Erneuerung setzt die Redaktion auch inhaltlich neue Akzente. Unter Chefredakteur Tom May wurde das Format um Rubriken wie May Style und Play Off erweitert. Zudem richtet sich der neu gegründete Golf Week Ladies Club gezielt an beruflich engagierte Golferinnen.

Ergänzt wird das Portfolio durch eigene Eventformate, Agenturleistungen unter dem Label Golf by May sowie die neue Bewegtbildplattform Golf Week TV. Als Moderator konnte dafür Flo Bauer gewonnen werden.

Mit dem Relaunch verfolgt die Golf Week das Ziel, sich als 360°-Partner der Golfbranche zu etablieren. Die erste Ausgabe im neuen Look erscheint am 18. April 2025.

(PA)