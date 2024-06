Goldener Hahn vergeben

In die Kasematten bat die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der niederösterreichischen Wirtschaftskammer unter dem Motto Die DNA der Kreativität. Galt es doch, die besten Werbungen des Landes mit dem Goldenen Hahn zu schmücken. Und das in 13 Kategorien. Oder besser 12, da in der Kategorie Audio zu wenig Einreichungen eingegangen sind.

Dennoch wurde es ein abwechslungsreicher Abend. Nur zwei Agenturen konnten sich jeweils einen zweiten Goldenen Hahn mit nach Hause nehmen. Zum einen Lumsden + Friends, die in der Kategorie Out of Home mit einem Sujet für den Verein Puls überzeugen konnten und in der Kategorie Kampagne mit ihrer Arbeit für die Stadt Wien als Sieger hervorgingen. Zum anderen Andreas Gabler. Er reüssierte in der Kategorie Verpackungsdesign mit den Etiketten für Gilli – Mühle Speiseöl. In der Kategorie Event überzeugte er mit dem Design für die Wanderausstellung GewissensBISS von Wiener Tafel und Boku Wien.

Die weiteren Hähne wurden unter acht Agenturen verteilt. So ging dagner.partner mit dem Nachhaltigkeitsmagazin we care für Vossen in der Kategorie Print als Sieger hervor. Die Kategorie Digital entschied Gebrüder Pixel mit dem neu konzipierten Digitalauftritt des Wien Museums für sich. Neulicht Film holte sich mit dem Imagefilm für KIKO – Die Kinderkochwerkstatt von Gourmet Kids den Sieg in der Kategorie Bewegtbild.

Stahl-Ticket

Das Einladungsticket aus Stahl von Marcel Gillinger – LIBERARI für die leova-Händlertagung von voestalpine Krems konnte in der Kategorie Dialog-Marketing die Jury überzeugen. Die attack werbeagentur wurde für das Baustellenmarketing des Hauptplatz Amstetten in der Kategorie Public Relations ausgezeichnet. Mit Scotty, dem Messestand-Projekt für die Scotty Group Austria, entschied die Messewerkstatt die Kategorie POS/Messe für sich.

Die Branding Brothers wurden für die Corporate Identity der Fassbinderei Schön in der Kategorie Grafikdesign mit dem Goldenen Hahn belohnt. Die Kategorie Eigenwerbung ging schließlich an Point of View.