Goldbach holt Sales Director

In ihrer neuen Rolle bei Goldbach ist sie für die Vertriebskonzeption und strategische Marktbearbeitung verantwortlich. Ihr Hauptaugenmerk wird darauf liegen, die Vermarktungsbereiche des linearen und digitalen TV miteinander zu verbinden. Die gebürtige Linzerin war zuletzt als Direct Client & New Business Sales Managerin bei IP Österreich tätig und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Medienvermarktung.

„Für Werbekund*innen ist entscheidend, dass ihre Botschaft über den Big Screen, mit all seinen Vorteilen der Emotionalisierung, die richtige Zielgruppe erreicht. Durch die optimale Kombination beider Bereiche entsteht insgesamt mehr Reichweite für Kampagnen, weil wir die Zielgruppen dort abholen, wo sie eben gerade fernsehen“, so Callender zu ihrer neuen Rolle.