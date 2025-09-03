Glamour in Köln beim Deutschen Fernsehpreis

Der Deutsche Fernsehpreis 2025 wird kommende Woche in Köln verliehen. In einer großen TV-Gala zeichnet die Branche die besten Produktionen des vergangenen Jahres aus – von großen Unterhaltungsshows bis zu packenden Serien. Die Moderation übernimmt Barbara Schöneberger, die seit Jahren als Gesicht großer Preisverleihungen etabliert ist.

Neben den regulären 19 Kategorien bildet traditionell der Ehrenpreis für das Lebenswerk den Höhepunkt des Abends. In diesem Jahr geht er an Komiker Otto Waalkes, der für seinen prägenden Humor und seine jahrzehntelange Präsenz im deutschen Fernsehen geehrt wird. Damit reiht er sich ein in eine Liste prominenter Preisträger wie Hape Kerkeling, Iris Berben oder Senta Berger.

ARD bis Apple TV+ an Bord

Getragen wird der Deutsche Fernsehpreis von ARD, RTL, Sat.1, ZDF und MagentaTV. Erstmals ist auch Apple TV+ als Sponsor beteiligt, dazu wirken Disney+, Netflix und Prime Video als Partner mit. Die Federführung liegt in diesem Jahr bei MagentaTV, umgesetzt wird die Gala gemeinsam mit dem ZDF.

Am 10. September um 20.15 Uhr wird die Show live übertragen. Neben glamourösen Auftritten und musikalischen Einlagen dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer auf emotionale Dankesreden und Überraschungsmomente freuen.

Empfang in Österreich

Auch das österreichische Publikum kann die Gala sehen: Über Satellit und Kabel ist die Live-Übertragung im ZDF am 10. September ab 20.15 Uhr zu empfangen. Zudem steht das Event nach der Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek sowie über MagentaTV zum Abruf bereit.

Infos: Alle Nominierungen unter www.zdf.de

(PA/red)