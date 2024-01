Glamour auf der Piste

Freitag, der 12. Januar 2024, markierte ein besonderes Datum im Kalender vieler Wintersportfans und Prominenz-Liebhaber: Der idyllische Semmering wurde zum Schauplatz der zweiten Auflage der Promi Ski Challenge. Mit 27 Teams, die jeweils aus einem Prominenten und drei Fahrern aus dem Niederösterreichischen Ski-Pool zusammengestellt wurden, war der Wettbewerb nicht nur ein Magnet für Skibegeisterte, sondern auch ein Schaufenster für Talent und Teamgeist.

© Anton Lichtenberger

Unter den Skifahrern ragte besonders die zweifache Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister hervor, die ihre Klasse auf den Pisten unter Beweis stellte. Alexander Knabl, ein weiterer herausragender Fahrer, zeigte ebenfalls eine beeindruckende Leistung und erntete Anerkennung als schnellster Fahrer des Tages.

© Christian Kaiser

Das soziale Highlight folgte jedoch am Abend in der Zauberbar, wo die große Après-Ski Party stattfand. Alex Ribisch, der Österreichische Austropopper, sorgte für eine ausgelassene Stimmung, indem er die Bühne rockte – eine Performance, die nicht weniger beeindruckend war als seine Teilnahme am Skirennen selbst.

© Christian Kaiser

Namhafte Gäste wie Martin Dolezal, Alex List, Heribert Kasper, Katharina Baumgartner, Susanne Mathurin, Claudia Kristofics-Binder, Alexander Ribisch, Alexander Rüdiger, Gerhard Zadrobilek, Wendy Night, Andy Lee Lang, Roman Daucher, Herby Stanonik, Michaela Dorfmeister, Alexander Höfler und der Bürgermeister vom Semmering Hermann Doppelreiter ließen sich das Event nicht entgehen.

PA/Red.