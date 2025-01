Getty Images zeigt Interesse an Rivalen Shutterstock

Im Geschäft der visuellen Kommunikation sind Getty Images und Shutterstock führende Anbieter von lizenzfreien Bildern, Videos, Illustrationen und Musik, die für kreative, redaktionelle und kommerzielle Zwecke genutzt werden. Gemeinsam dominieren sie den globalen Markt für Stockmedien und spielen eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung hochwertiger visueller Inhalte für Kunden aus unterschiedlichsten Branchen. Nun kündigt sich eine Fusion an.

Die US-Bildagentur Getty Images will mit dem Konkurrenten Shutterstock fusionieren und einen 3,7 Mrd. Dollar (3,55 Mrd. Euro) schweren Branchengiganten schmieden. Der Deal soll den Konzernen helfen, sich im KI-Zeitalter zurechtzufinden, teilte Getty Images am Dienstag mit. Das fusionierte Unternehmen werde Getty Images Holdings Inc heißen und weiterhin an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol “GETY” gehandelt werden. Getty-Chef Craig Peters werde die Firma leiten.

Getty Images: Qualität und Exklusivität

Getty Images, 1995 gegründet und mit Hauptsitz in Seattle, hat sich auf die Bereitstellung exklusiver, hochwertiger Inhalte spezialisiert. Neben einem umfassenden Angebot an lizenzfreien Bildern und Videos bietet das Unternehmen eine breite Palette an redaktionellen Inhalten, darunter Bilder aus den Bereichen Sport, Unterhaltung und Nachrichten. Getty Images arbeitet mit professionellen Fotografen, um einzigartige, oft exklusive Inhalte zu liefern, die in Premium-Publikationen und Kampagnen weltweit verwendet werden.

Getty Images ist bekannt für seine kuratierten Kollektionen und den Fokus auf Qualität und Authentizität. Besonders in der redaktionellen Berichterstattung hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht, indem es ikonische Momente aus der Geschichte visuell festhält.

Shutterstock: Vielseitigkeit und Innovation

Shutterstock, gegründet 2003 und in New York City ansässig, bietet ebenfalls ein umfangreiches Archiv an Bildern, Videos und Musik, das Millionen von Dateien umfasst. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine breite Zugänglichkeit und erschwingliche Preisstrukturen aus, was es vor allem bei kleinen Unternehmen und Kreativen beliebt macht. Shutterstock investiert stark in Technologie und Innovation, etwa durch KI-gestützte Suchfunktionen und Tools, die Nutzern helfen, Inhalte effizient zu finden und anzupassen.

Ein weiterer Vorteil von Shutterstock ist das Crowdsourcing-Modell: Fotografen und Kreative aus aller Welt können Inhalte hochladen und eine Provision für deren Nutzung erhalten. Dies sorgt für eine ständig wachsende und vielfältige Sammlung von Medieninhalten.

Gemeinsamkeiten und Wettbewerb

Beide Unternehmen bieten lizenzfreie Inhalte, ein umfassendes Archiv und benutzerfreundliche Plattformen. Ihre Zielgruppen überschneiden sich, wobei Getty Images oft von großen Unternehmen und Verlagen bevorzugt wird, während Shutterstock eine breitere Zielgruppe anspricht, darunter kleine Unternehmen und Einzelpersonen.

Die beiden Unternehmen stehen in direktem Wettbewerb, unterscheiden sich jedoch durch ihre Ausrichtung: Getty Images legt den Schwerpunkt auf Premium- und exklusive Inhalte, während Shutterstock durch Masse, Preisgestaltung und Innovation punktet. Was die Fusion für Konsumenten bringen soll, ob sich daraus Vorteile ergeben, geht aus den Plänen momentan nicht hervor.

(APA/red)