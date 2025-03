Gabriel Hining verstärkt Reiter PR als Junior Consultant

Die auf Technologie- und Startup-Kommunikation spezialisierte Agentur Reiter PR erweitert ihr Team. Ab sofort verstärkt Gabriel Hining (24) die Agentur als Junior Consultant.

Hining bringt Erfahrung in der Kommunikationsarbeit für DeepTech-Unternehmen sowie in der Luft- und Raumfahrtbranche mit. Zuvor war er bei einer internationalen PR-Agentur in München tätig, wo er Kunden in Deutschland, Österreich, Italien, den USA, Portugal und Brasilien betreute.

Bei Reiter PR wird Hining in den Bereichen Media Relations, Eventorganisation, Content Creation und Social Media tätig sein. Agenturgründer Thomas Reiter betont: „Gabriel Hining bringt wertvolle internationale Erfahrung und eine breite fachliche Expertise mit. Er ergänzt unser Team ideal und wird unsere Kunden mit seinem Know-how unterstützen.“

(PA)