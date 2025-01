Führungswechsel bei Agentur Sattler & Partner

Die auf Customer Relationship Management spezialisierte Agentur Sattler & Partner steht vor einem bedeutenden Umbruch. Iris Kumpfmüller, bisherige Co-Geschäftsführerin, wird ab Februar 2025 die alleinige Führung der in Wien beheimateten Agentur übernehmen. Sie tritt die Nachfolge des Gründers Harald Sattler an, der sich nach 18 Jahren an der Spitze des Unternehmens in den Ruhestand verabschiedet. Kumpfmüller, seit 2013 Teil der Agentur und seit 2021 in der Geschäftsführung, wird zugleich Mehrheitseigentümerin der Firma.

Tolles Markenportfolio

In ihrer neuen Rolle will Kumpfmüller die Entwicklung datenbasierter Marketing- und Vertriebskonzepte weiter vorantreiben. Dabei setzt sie auf ein eingespieltes Team und eine breite Kundenbasis, zu der namhafte Unternehmen wie die Ford Motor Company, Jaguar Land Rover und die XXXLutz Gruppe gehören. „Ich freue mich darauf, unsere Expertise im datenbasierten Kundenbeziehungsmanagement auszubauen und langfristige Erfolge für unsere Kunden sicherzustellen“, betont Kumpfmüller.

Harald Sattler verlässt das Unternehmen nach einer 35-jährigen Karriere im Agenturgeschäft. In einem Statement zeigte er sich überzeugt, dass die Agentur unter Kumpfmüllers Führung gut positioniert ist, um den Anforderungen der Branche gerecht zu werden.

Bereits im August 2024 konnte die Agentur mit Kornelia Kopf eine Expertin für Data Science und Big Data gewinnen. Ihre vielseitigen Kenntnisse bringen laut Kumpfmüller „frischen Input“ in die Arbeit der Agentur.

Erfolgreiches CRM seit 2006

Seit der Gründung 2006 betreut Sattler & Partner zahlreiche nationale und internationale Unternehmen bei der Planung und Umsetzung von CRM-Strategien entlang des gesamten Sales Funnel. Kernstück der Agenturarbeit ist das eigens entwickelte Sales Cycle Dashboard, das datenbasiert optimale Zeitpunkte für Marketing- und Vertriebsausgaben ermittelt. Kunden profitieren von diesem datengetriebenen Ansatz, der dem Prinzip folgt, Investitionen zielgerichtet einzusetzen.

