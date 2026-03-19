Führungskräfte setzen auf etablierte Tagesmedien

Die Tageszeitungen „Kronen Zeitung“ und „Der Standard“ zählen zu den gefragtesten Medien unter heimischen Führungskräften. Das zeigt die aktuelle Leseranalyse Entscheidungsträger (LAE) 2025, die alle zwei Jahre vom IFES Institut für empirische Sozialforschung durchgeführt wird. Für die Studie wurden die Entscheidungsstrukturen von 5.500 Unternehmen erfasst, daraus konnten knapp über 3.000 Personen mit Führungsverantwortung befragt werden.

Reichweite im Cross-Media-Bereich

Die Analyse verdeutlicht, dass die „Krone“ eine Cross Media Reach+ von 35,6 Prozent erreicht. Diese Kennzahl umfasst die Nutzung von Print, E-Paper, digitalen Angeboten, Newslettern und Social-Media-Kanälen. Der „Standard“ liegt mit 35,5 Prozent praktisch gleichauf und zeigt damit, dass beide Titel bei Entscheidungsträgern ähnlich stark präsent sind. Deutlich darunter folgen andere Tageszeitungen wie Die Presse, Kurier, Kleine Zeitung und OÖ Nachrichten, deren Reichweiten zwischen 15 und 23 Prozent liegen.

Medienförderung und Werbung als Thema

Die Befragten äußerten sich auch zu Fragen der Medienförderung und der wirtschaftlichen Unterstützung von Medien. 78 Prozent halten es für wichtig, dass Medien ausreichende Förderung erhalten, um wirtschaftlich unabhängig von politischen Einflüssen zu bleiben. Zudem sind 81 Prozent der Meinung, dass Werbung in österreichischen Medien eine zentrale Rolle spielt, um die heimische Medienlandschaft zu stärken und die Wertschöpfung im Land zu sichern.

(APA/red)