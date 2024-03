Fotobearbeitung weckt Wunsch nach Schönheits-OPs

Die im Social Web verbrachte Zeit und die Nutzung von Fotobearbeitungsprogrammen korrelieren mit dem Wunsch nach kosmetischen Eingriffen. Das hat laut Forschern der Boston University School of Medicine wahrscheinlich zum Anstieg der kosmetischen Behandlungen während der COVID-19-Pandemie geführt. Auch folgen Patienten im Social Web Prominenten und Influencern und tauschen sich mit ihnen aus – insbesondere über Themen der plastischen Chirurgie und Dermatologie. Dies, so die Forscher, beeinflusst den Wunsch nach kosmetischen Eingriffen erheblich.

Online-Stunden und OP-Wünsche

„Während der COVID-19-Pandemie hat sich das Interesse an kosmetischen Eingriffen erhöht, aber bisher gab es keine Daten zu den Gründen“, so Forscherin Neelam Vashi. Diese hat sie jetzt in einer Befragung ermittelt. Ihr Team hat die Patienten einer dermatologischen Klinik gebeten, ihre Nutzung sozialer Medien zwischen Oktober 2019 bis Juni 2021 offenzulegen und zu erklären, ob sie sich nach kosmetischen Eingriffen sehnten. Ergebnis: Die Zahl der Stunden, die Einzelpersonen täglich mit Snapchat und/oder Instagram verbrachten, haben den Wunsch nach einer Behandlung beim Schönheitschirurgen signifikant verstärkt.

Außerdem hat das Team einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Verwendung von Programmen wie FaceTune, Lightroom oder SnapSeed zur Bearbeitung von Fotos vor dem Teilen von Selfies in den sozialen Medien und den Überlegungen festgestellt, sich einem chirurgischen oder nicht-chirurgischen kosmetischen Eingriff zu unterziehen. „Wir hoffen, dass unsere Studie die Ärzte ermutigt, nach allen Aspekten des Lebens ihrer Patienten zu fragen, um ihre Beweggründe und Ziele besser zu verstehen“, so Vashi abschließend.

PTE/Red.